B.T. I PARIS: Lige så hurtigt som facader og afspærringer blev sat op fredag aften, bliver de nu pillet ned igen søndag morgen på den storslåede Avenue de Champs-Élysées.

Lørdagens fjerde demonstration for 'De Gule Veste' endte i voldelige optøjer, og et større oprydningsarbejde ligger foran de arbejdere, som allerede tidligt søndag morgen fjerner afbrændte barrikader og glasskår op fra gaden.

Omkring 10.000 mennesker var ifølge de franske myndigheder mødt op til demonstrationen i Paris, som varede rundt regnet 12 timer - fra klokken ni om morgenen til ni om aftenen.

Demonstrationen, som var en protest mod den franske præsident, Emmanuelle Macron, startede som en rolig begivenhed, hvor demonstranter i alle aldre gik op og ned ad den afspærrede boulevard, mens de sang nationalsangen, 'Marseillaisen'.

Søndag morgen fjernes barrikaderne på de dyre butiksruder ved Champs-Élysées, så butikkerne igen kan holde åbent efter lørdagens demonstrationer. Foto: Marc Killigren Vis mere Søndag morgen fjernes barrikaderne på de dyre butiksruder ved Champs-Élysées, så butikkerne igen kan holde åbent efter lørdagens demonstrationer. Foto: Marc Killigren

Men som dagen skred frem, udviklede det sig til voldelige optøjer, hvor særligt unge mænd fra den yderste højre- og venstrefløj plyndrede butikker og satte ild til biler.

På trods af flere voldsomme uroligheder forløb demonstrationen, ifølge franske medier, betydeligt roligere sammenlignet med den foregående weekend, hvor også cirka 10.000 'gule veste' deltog i demonstrationen samme sted.

Det skyldtes politiets forstærkede og aggressive indsats, som blandt andet gik ud på at anholde de demonstranter, som var ude på ballade.

Samlet set blev over 1000 demonstranter anholdt i Paris lørdag, hvoraf 300 af dem blev tilbageholdt, før demonstrationerne overhovedet var begyndt.

De franske medier berettede blandt andet om, hvordan 'gule veste' fra forstæderne allerede ved togstationerne blev stoppet af politiet, fordi de havde hammere, petanquekugler og andre våben i hænderne.

Politiets massive tilstedeværelse var også tydelig i området ved Champs-Élysées, hvor kampvogne, blå blink, sirener og kampklædte betjente med tåregas bevidnede om den potentielle vold, som kunne opstå.

8.000 politifolk var kaldt ind i Paris, og udstyret med skjolde, hjelme, gummikugle-pistoler forsøgte de at holde demonstranterne på plads på Champs-Élysées, men som eftermiddagen gik på hæld, spredte optøjerne sig til andre dele af byen.

I Paris var der i alt 179 tilskadekomne, primært med mindre kvæstelser, beretter sundhedsmyndighederne, og ifølge indenrigsminister Christophe Castaner blev 17 betjente såret.

Foto: Marc Killigren Vis mere Foto: Marc Killigren

Da urolighederne lørdag aften var under kontrol, tog premierminister Edouard Phillippe til Champs-Élysees og takkede politiet for deres indsats.

Ved samme lejlighed lovede han, at præsident Macron snart vil adressere urolighederne.

'De Gule Veste's demonstrationer foregår nemlig ikke kun i Paris, men over hele Frankrig, og myndighederne anslår, at omkring 125.000 'gule veste' var mødt op til demonstrationer lørdag. Sidste weekend var tallet 136.000.

Også i byer som Marseille, Bordeaux og Nantes udviklede demonstrationerne sig til voldelige optøjer, og indenrigsministeren siger, at 1400 mennesker er blevet anholdt på landsplan.

A car burns during a protest of "yellow vests" (gilets jaunes) against rising costs of living near Paris city Hall on December 8, 2018. - Paris was on high alert on December 8 with major security measures in place ahead of fresh "yellow vest" protests which authorities fear could turn violent for a second weekend in a row. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) Foto: THOMAS SAMSON Vis mere A car burns during a protest of "yellow vests" (gilets jaunes) against rising costs of living near Paris city Hall on December 8, 2018. - Paris was on high alert on December 8 with major security measures in place ahead of fresh "yellow vest" protests which authorities fear could turn violent for a second weekend in a row. (Photo by Thomas SAMSON / AFP) Foto: THOMAS SAMSON

Men præsident Macron kan ikke ånde lettet op, for allerede nu skriver 'De Gule Veste' på sociale medier, at der vil komme en femte demonstration på næste lørdag.

Indtil da vil Champs-Élysees og resten af Frankrig formentlig ligne sig selv, og her søndag morgen slentrer turister igen op ad den berømte shoppegade, mens luksusbiler passerer på vejen.

De gule veste er stadig at finde her til morgen, men det er håndværkere, oprydningsfolk og gadefejere. Præcis den del af arbejderklassen, som var på avenuerne i går, i et helt andet humør, vel at mærke. På lørdag gør de det igen, siger de.

En enkelt håndværker, der fjerner barrikaderne til en af Champs Elysees' dyre butiksruder, står i sin gule vest og nynner sagte 'Gilets Jaunes', 'Gilets Jaunes'.