Israels premierminister, Benjamin Netanyahu, har nu slettet et opslag på det sociale medie X.

I opslaget kom han med nogle alvorlige beskyldninger.

Det skriver det israelske medie Haaretz.

Netanyahu skrev i det slettede indlæg, at han ikke fik nogen som helst advarsler om et forestående Hamas-angreb op til den 7. oktober.

Benjamin Netanyahu har nu i den grad trukket i land efter, at han var kommet med hårde beskyldninger mod sine egne efterretningstjenester. Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Benjamin Netanyahu har nu i den grad trukket i land efter, at han var kommet med hårde beskyldninger mod sine egne efterretningstjenester. Foto: Abir Sultan/EPA/Ritzau Scanpix

Især to navngivne mænd gøres ansvarlige for dette.

Premierministeren går direkte efter Aharon Haliva, der er chef for en israelske efterretningstjeneste og Ronen Bar, der er leder af sikkerhedstjenesten Shin Bet.

Flere reagerede skarpt på Netanyahus opslag og bad ham om at slette det.

Herunder oppositionslederen Yair Lapid, som på X skrev, at premierministeren nu havde 'krydset en rød linje'.

»Forsøget på at unddrage sig ansvaret og i stedet give efterretningstjenesterne skylden svækker det israelske militær, mens de kæmper mod Israels fjender,« skriver han.

Ifølge The Times Of Israel er Benjamin Netanyahu nu i den grad ude i en kovending.

På X skriver han nu:

»Jeg tog fejl. De ting, jeg sagde og skrev efter pressekonferencen, skulle ikke have været sagt og skrevet. Det undskylder jeg for.«

Opbakningen til efterretningstjenesterne er nu pludselig total fra hans side.

»Jeg giver fuld opbakning til alle lederne af sikkerhedstjenesterne. Jeg sender mine håb om styrke til forsvarets stabschef og til alle soldater, der er draget i kamp for at kæmpe for vores hjem,« skriver han.