Der er katastrofetilstande i Indien.

Efter en længere periode med acceptable smittetal, oplever man lige nu, hvordan coronavirussen spreder sig med uhyggelig hast i det asiatiske land.

Mellem onsdag og torsdag blev der registreret 314.835 nye smittede, og torsdag eftermiddag løb der endnu en dårlig nyhed ind.

Det viser sig nemlig, at seks hospitaler i hovedstaden Delhi er løbet totalt tør for ilt til at holde de syge patienter i live, og at mange andre kæmper med beholdningen.

Hospitalsarbejdere udenfor et hospital i Mumbai i fuld gang med at behandle coronapatienter, der ikke er plads til på hospitalet. Foto: DIVYAKANT SOLANKI Vis mere Hospitalsarbejdere udenfor et hospital i Mumbai i fuld gang med at behandle coronapatienter, der ikke er plads til på hospitalet. Foto: DIVYAKANT SOLANKI

Det skriver BBC.

Den indiske politiker, Saurabh Bharadwaj, er smittet med coronavirus og bliver lige nu behandlet på et af hovedstadens hospitaler, og i en video på Twitter fortalte han for 12 timer siden, at der kun var tre iltflasker tilbage på det sygehus, hvor han er indlagt.

»Mange personer har brug for ilt, og uden ilt vil de mennesker dø ligesom fisk dør, når de ikke er i vand. Det er tid til, at vi alle arbejder sammen,« siger han i videoen.

Og der er mange, som dør.

Alene onsdag var dødstallet 2.102, og det er der højeste antal i landet under coronakrisen.

Samtidig var smittetallet fra onsdag på 314.835 nye coronavirus-smittede det højeste på verdensplan. Nogensinde.

Det bliver tilmed svært at få vendt tallet, når hovedstadens hospitaler beretter om den massive iltmangel.

Ifølge BBC er seks hospitaler altså løbet helt tør, mens læger fortæller, at andre hospitaler kun »har et par timer tilbage med ilt«.

Sundhedsarbejdere tilser en coronaramt mand i Mumbai. Indien har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af nye tilfælde. Foto: DIVYAKANT SOLANKI Vis mere Sundhedsarbejdere tilser en coronaramt mand i Mumbai. Indien har oplevet en eksplosiv vækst i antallet af nye tilfælde. Foto: DIVYAKANT SOLANKI

Det er problematisk, når 99 procent af alle intensivpladser i hovedstaden er optaget, og da de patienter af gode grunde har brug for ilt.

Torsdag talte B.T. med danske Susanne, der bor i Indiens tredjestørste by, Bangalore, og derfra beretter hun også om en kaotisk stemning.

»Situationen er ret kritisk. Ret kaotisk. Hospitalerne er helt fyldte, og det er nærmest umuligt at opstøve en hospitalsseng,« sagde Susanne Peris tidligere til B.T.