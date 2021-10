Storbritannien er i chok.

Den 69-årige David Amess, som sad i parlamentet for det konservative parti, blev fredag myrdet i forbindelse med et vælgermøde. Det er anden gang på fem år, at et medlem af det britiske parlament er blevet dræbt. Og det bringer smertefulde minder tilbage til en af de nærmeste til offeret for fem år siden.

Dengang var det medlemmet af Labour-partiet Jo Cox, der blev myrdet, da hun blev overfaldet, skudt, knivstukket og dræbt af den 53-årige gardener Thomas Alexander Mair.

Fredagens mord på David Amess fandt sted under et vælgermøde i en kirke i Sussex.

Her blev David Amess stukket adskillige gange med kniv. Og han døde på stedet.

Sagen har ikke kun rystet Storbritannien, men også Brendan Cox. Han var husbond til Jo Cox, da hun brutalt blev dræbt 16. juni 2016 i West Yorkshire.

Og derfor er han gået på Twitter for først og fremmest at sende tanker til David Amess' familie. Og så skriver han:

»Det her bringer det hele tilbage. Smerten, tabet, men også hvor meget kærlighed offentligheden gav os efter tabet af Jo. Jeg håber, vi kan gøre det samme for David nu.«

Arkivfoto. Foto: RICHARD TOWNSHEND Vis mere Arkivfoto. Foto: RICHARD TOWNSHEND

Opslaget er fulgt af et billede af David Amess og har i skrivende stund fået mere end 44.000 likes.

Drabet på David Amess fandt sted i Belfairs Methodist Church i Leigh-on-Sea, godt 50 kilometer fra London. Og ikke længe efter blev den mulige gerningsmand anholdt af politiet.

Fredag aften gik det lokale politi ud med en melding om sagen på et pressemøde.

Her ville man ikke udelukke, at der kan være tale om et terrorangreb. Det skal yderligere efterforskning nu fastslå.

Politiet på gerningsstedet. Foto: ANDREW COULDRIDGE Vis mere Politiet på gerningsstedet. Foto: ANDREW COULDRIDGE

»Politifolk holder et åbent sind i efterforskningen,« lød det fra Ben Julian Harrington, chefkonstabel for Essex Politi på pressemødet.

Her blev det slået fast, at man har antiterror-enheden sat ind i efterforskningen.

B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg, forklarer efter det voldsomme drab, at folk i Storbritannien har frygtet, noget lignende kunne ske lige siden drabet på Jo Cox.

»Storbritannien er i chok. Det har været en tikkende bombe, hvor folk har sagt, at det vil ske igen. Mange af de folkevalgte har i forbindelse med brexit klaget over, at de føler sig usikre og ubeskyttet.«