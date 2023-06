Hvorfor imploderede Titan?

Det spørgsmål kommer mange i den kommende tid til at beskæftige sig med.

Det skriver BBC.

Fundet af vragrester fra miniubåden 'Titan' fik torsdag den amerikanske kystvagt til at melde ud, at der er sket en implosion om bord, og at alle fem ombordværende er omkommet.

Et billede af 'Titan', som miniubåden så ud før den tragiske implosion. Foto: Ritzau/Scanpix

Nu begynder så bogstavligt talt lægningen af det puslespil, som vragresterne skal samles til for at finde ud af, hvad der gik galt om bord på ubåden.

Til BBC siger Ryan Ramsey, der er tidligere ubådskaptajn i Storbritanniens Royal Navy:

»Der var ingen sort boks om bord, så man vil ikke være i stand til at spore fartøjets sidste bevægelser. Men ellers adskiller processen i undersøgelsen sig ikke meget fra det, man ser efter et flystyrt.«

Efterhånden som flere vragdele bliver bragt op til overfladen, vil efterforskerne kigge på bruddet i kulfiberstrukturen. Det betegner eksperter som nøglen til at finde ud af, hvad der er sket.

Hver enkelt vragdel vil blive undersøgt under et mikroskop.

Indtil videre er der fundet fem store stykker fra vraget, og de indikerer en meget kraftig implosion.

Efterforskerne vil prøve at finde ud af, om der kan være tale om en konstruktionsfejl på 'Titan'.

Flere eksperter har været ude med en teori om, at ubåden simpelthen ikke er blevet testet godt nok inden indsættelsen. Andre har sagt, at den har været sendt op og ned for mange gange uden at blive tjekket ordentligt løbende.

Til BBC siger professor Roderick A. Smith fra Imperial College London:

»Kulfiber svigter på grund af indre defekter i dens konstruktion. Samlingerne mellem kulfiber og titanium skal nu efterses meget nøje.«

Alt tyder på, at fartøjet er imploderet på grund af det kraftige tryk på dybt vand.

Det er på nuværende tidspunkt uvist, hvem der skal lede undersøgelsen, da der ikke er nogen protokol for den slags hændelser med en ubåd.

Foreløbig har den amerikanske kystvagt dog stået i spidsen.

Om bord på ubåden var de velhavende britiske forretningsmænd Hamish Harding og Shahzada Dawood. Sidstnævnte havde sin søn Suleman med. OceanGates øverste chef, Stockton Rush, var også en del af besætningen sammen med den tidligere franske flådedykker Paul-Henry Nargeolet.

Om ligene nogensinde bliver fundet, stiller admiral John Mauger, der har stået i spidsen for eftersøgningen, sig tvivlende overfor.