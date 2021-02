Den nu tidligere amerikanske præsident Donald Trump har besluttet at vinke farvel til sit medlemskab i det amerikansk skuespillerforbund SAG.

Beslutningen kommer efter, at SAG (Screen Actors Guild) tidligere på måneden truede med at smide Donald Trump ud af forbundet som følge af hans rolle i urolighederne i Kongressen 6. januar.

Ifølge nyhedsbureauet AP stemte 'et overvældende antal bestyrelsesmedlemmer' i den forbindelse for, at der er en sandsynlighed for, at Trump har overskredet forbundets retningslinjer.

Men inden forbundet selv har smidt den 74-årige ekspræsident ud, har han nu selv valgt at trække stikket.

Det amerikanske medie Fox News har fået indblik i det brev, som Donald Trump har skrevet til forbundets præsident Gabrielle Carteris.

»Jeg skriver til dig i dag om høringen af det såkaldte disciplinærudvalg med det formål at tilbagekalde mit medlemskab. Who cares (og hvad så, red.),« skriver han og tilføjer:

»Jeg kender ikke dit arbejde, men jeg er meget stolt af mit arbejde med film som Home Alone 2, Zoolander og Wall Street: Money Sleeps Never.«

Herefter remser han flere af de tv-serier op, som han har medvirket i gennem de seneste årtier, herunder The Fresh Prince of Bel-Air med Will Smith i hovedrollen.

Dernæst fortsætter han i brevet med at lange ud efter forbundets arbejde, ligesom han også hævder, at forbundet ikke på nogen måde har gjort noget for ham.

»Din organisation har gjort lidt for sine medlemmer og intet for mig - udover at opkræve kontingenter,« skriver Donald Trump videre i brevet ifølge Fox News.

Det var SAGs præsident, Gabrielle Carteris, der i første omgang anmodede bestyrelsen om at tage stilling til Donald Trumps medlemskab.

»Donald Trump har angrebet det, som denne forening finder mest helligt – nemlig demokratiet, sandheden og respekten for de amerikanske borgere i alle racer og med alle trosretninger samt det hellige ved den fri presse,« sagde Carteris i en offentlig udtalelse forud for bestyrelsesmødet.

»Der er en direkte kobling mellem hans tilsidesættelse af sandheden og angrebene på journalister, som er foretaget af hans følgere,« fortsatte hun.

SAG har 160.000 medlemmer i den amerikanske filmbranche, og Donald Trump har været medlem siden 1989.