Der er ikke kun noget på spil for amerikanerne, når de i slutningen af 2024 skal vælge en præsident.

Også i Europa holdes der godt øje.

Donald Trump, der har planer om at stille op for Republikanerne, og som er godt på vej til at vinde nomineringen, har allerede sagt, at han, såfremt han bliver valgt, ikke har tænkt sig at hjælpe de NATO-lande, der ikke investerer to procent af sit bruttonationalprodukt i forsvar og sikkerhed.

Det har fået tre store europæiske lande til at støve en gammel alliance af.

Frankrig, Polen og Tysklands udenrigsministre dannede i 1991 Weimar-trekanten, som blandt andet havde til formål at støtte Polen i overgangen fra kommunismen.

Alliancen blev dog lagt godt og grundigt på is, da det polske parti PiS i 2015 satte sig på regeringsmagten.

Den internationale og proeuropæiske tankegang, som havde kendetegnet Weimar-trekanten, harmonerede ikke med PiS' synspunkter. Men sidste år, da Donald Tusk, tidligere premierminister i Polen og formand for Det Europæiske Råd, genvandt regeringsmagten i Polen, blev Polens forbindelser til de gamle venner varm igen.

Og nu er der lagt op til, at Weimar-trekanten igen skal i fulde omdrejninger.

De tre nationers ledere nævner ikke direkte Donald Trump og hans udmeldinger om NATO, men det bliver klart sagt, at Europa skal være i stand til at forsvare til selv militært.

»Vi vil blive respekteret i alle verdens hovedstæder, hvis vi tror på, at EU kan være en magt, ikke kun inden for civilisation, økonomi og videnskab, men også militært,« sagde Donald Tusk mandag på en pressekonference i Berlin ifølge Politico.

Og Tysklands forbundskansler, Olaf Scholz, var helt åben om sine planer.

»Det tætte samarbejde mellem vores tre lande – Tyskland, Polen og Frankrig – er meget vigtigt for os alle.«

»Derfor foreslår jeg også, at Weimar-trekanten genoplives på stats- og regeringschefniveau for at udvikle nye muligheder for Den Europæiske Union.«

Onsdag sagde Jens Stoltenberg, generalsekretær i NATO, at 18 ud af NATOs 31 medlemslande forventes at nå målet om at betale to procent BNP til forsvar i 2024.