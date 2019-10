Til daglig ser USAs forhenværende forsvarsminister, den tre-stjernede genral Jim Mattis sådan her ud. Krigsveteranen er ifølge New York Times kendt som en alvorligt mand.

Men efter Mattis' forhenværende chef Donald J. Trump kaldte ham 'Én af historien mest overvurderede generaler', fandt generalen smilet frem. Og han så sådan her ud.

Ikke alene undlod Jim Mattis sig at gå på af præsidentens kritik. Han tog Donald Trumps udtalelse via twitter som et direkte kompliment.

»Ifølge Donald Trump er jeg ikke alene overvurderet. Jeg er verdens mest overvurderede general. Tidligere har præsidenten kaldt Meryl Streep for én af Hollywoods mest overvurderede skuespillere. Og dét vel mig til generalernes svar på Meryl Streep, ikke dårligt.«

Sådan sagde Jim Mattis således da han torsdag holdt tale ved en officiel middag i Washington D.C..

Kritikken fra Trump kom efter Jim Mattis ligesom de fleste af dennes kollegaer samt både demokratiske og republikanske politikere havde fordømt præsidentens beslutning om at trække alle amerikanske tropper ud af det nordlige Syrien.

Derved bringer Trump ifølge Jim Mattis tusindvis af USA-venlig kurdiske krigere i livsfare.

Og mens Jim Mattis takkede Trump for komplimentet, stemte et stort flertal af både demokrater og republikanere i Repræsententernes Hus (354-60) imod Trumps beslutning om tilbagetrækning i Syrien.