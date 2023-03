Lyt til artiklen

En novemberdag i 1990 var den nu 71-årige amerikaner Jeff Titus ude for at jage med en kammerat.

Samme dag - mere end 40 kilometer væk - blev to andre jægere, Doug Estes og Jim Bennett, myrdet med skud i ryggen.

I første omgang blev Jeff Titus ikke sat i forbindelse med de to dødsfald, men 11 år senere i 2001 blev han pludselig anholdt og tiltalt for drabene, da en afdeling for uopklarede mord havde taget sagen op i politiet.

Et år senere blev han idømt livstid.

Det skriver People.

Men for nyligt begyndte en gruppe amerikanske journalister fra True Crime-podcasten 'Undisclosed Podcast' og tv-serien 'Killer In Question' at kigge på sagen.

De fandt ud af, at et vidne i sagen havde beskrevet, hvordan vedkommende kort efter de to skud havde set en mand, som havde kørt sin bil ud i en grøft.

Manden hed Thomas Dillon og var en seriemorder, der i 1992 blev anholdt for at have dræbt flere jægere.

Men i 2001, da afdelingen for uopklarede mord tog sagen op, blev Thomas Dillons forbindelse til dobbeltdrabet åbenbart ikke undersøgt nærmere.

Denne detalje - blandt flere andre fejl fra retssystemet - bidrog til, at Jeff Titus tidligere på ugen blev frifundet efter 22 år i fængsel.

»Jeg har ventet på denne dag i 22 år, og det burde aldrig være sket i første omgang. Jeg er lykkelig og ekstatisk over at komme ud, hvor jeg kan lave ting igen. Jeg vil se mine børnebørn. Dem har jeg ikke set,« sagde Jeff Titus i den forbindelse.