»Tanken er lige så forfærdelig, som den er utænkelig: Mistede folk livet, fordi passagererne på de forreste rækker af flyet ville redde deres håndbagage?«

Det spørgsmål stiller det tyske medie Bild i en artikel om den tragiske ulykke i Rusland søndag, hvor et passagerfly brød i brad efter en hård nødlanding i Sjeremetjevo-lufthavnen i Moskva.

Spørgsmålet er blevet stillet, efter der på de sociale medier er blevet delt videoer, hvor man kan se passagerer løbe fra det brændende fly - med deres bagage i hænderne.

Og dét har fået folk til at rase:

ARKIVFOTO af det brændende fly søndag. Foto: AFP PHOTO / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE Vis mere ARKIVFOTO af det brændende fly søndag. Foto: AFP PHOTO / RUSSIAN INVESTIGATIVE COMMITTEE

'Folk brænder på flyet, og en passager forlader det med sin kuffert, når det er forbudt at evakuere et fly med en kuffert via nødudgangen,' skriver en bruger på Twitter i kommentarsporet på en af videoerne, mens en anden skriver:

'Er det muligt, at nogle folk bar deres håndbagage under evakueringen? Og på den måske sætte andre folks liv på spil? Hvad sker der for verden!?'

Samtidig fortæller en unavngiven kilde ifølge Reuters til det uafhængige russiske nyhedsbureau Interfax, at 'evakueringen af flyet blev forsinket af nogle passagerer, der insisterede på først at få deres håndbagage'.

Endnu har hverken de officielle myndigheder eller flyselskabet kommenteret sagen om bagagen.

I alt er 41 omkomne blevet bjærget fra flyvraget mandag. Seks andre er endnu i kritisk tilstand.

Der var 78 mennesker - inklusive besætningen på fem - om bord på flyet, der skulle fra Moskva til Murmansk.

Flyet nåede dog kun at være ganske kort tid i luften, før det vendte om på grund af endnu uspecificerede tekniske problemer.

Flyets nødlanding endte tilsyneladende med at blive særdeles hård, og det udløste en voldsom brand, og hele den bagerste del af flyet blev hurtigt opslugt af flammerne.