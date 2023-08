Alt er stort brændt ned i landsbyen Lahaina på Maui.

Det forhindrer dog ikke skumle typer i at udvise interesse for området.

Det skriver NBC News.

Tyvene går blandt andet efter benzin.

Der er ikke meget tilbage på Maui efter skovbrandene. Alligevel plages øen nu af tyve og ejendomsmæglere, der vil købe billige grunde. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Der er ikke meget tilbage på Maui efter skovbrandene. Alligevel plages øen nu af tyve og ejendomsmæglere, der vil købe billige grunde. Foto: Patrick T. Fallon/AFP/Ritzau Scanpix

Den lokale forretningsmand Bryan Sizemore fortæller:

»Min båd eksploderede på grund af branden, men på en eller anden måde overlevede min butik. Men her har været tyve for at stjæle benzin.«

Sizemore fik selv tyvene jaget væk ved at true dem med et gevær.

Til NBC News fortæller flere af de overlevende fra branden, at de får opkald fra ejendomsmæglere, der vil købe deres grunde.

»Det er ulækkert. Lahaina er ikke til salg,« siger Tiare Lawrence, der lige er vendt hjem til en ruin af et hjem på øen, der ligger i den amerikanske delstat Hawaii.

Brandene på Maui begyndte tirsdag den 8. august.

Dødstallet er nået op på 101, hvilket gør skovbrandene til de dødeligste i USA siden 1918, hvor en skovbrand i delstaten Minnesota kostede 453 personer livet.

USAs præsident, Joe Biden, rejser i begyndelsen af næste uge til den katastroferamte Hawaii-ø Maui sammen med sin hustru, Jill.

80-årige Biden har hidtil udtalt, at han ville vente med at besøge øgruppen, indtil han var sikker på, at besøget ikke ville forstyrre redningsarbejdet.

»Jeg vil ikke være i vejen. Jeg har set, hvordan det kan se ud i katastroferamte områder. Jeg vil være sikker på, at vi ikke ødelægger nogen af de igangværende redningsindsatser,« sagde han forleden.