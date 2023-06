To amerikanske turisters dødsfald får nu konsekvenser for det luksushotel, hvorpå de blev fundet.

Hotellet, der er ejet af selskabet Hyatt, har nemlig valgt at suspendere deres almindelige drift.

Det fortæller en talsperson fra hotellet til CBS News.

»Vores øverste prioritet er vores gæster og kollegers sikkerhed og velvære. Hotellet vil ikke fortsætte den almindelige drift, før vores undersøgelse er afsluttet«.

Det amerikanske kærestepar 28-årige Abby Lutz og 41-årige John Heathco blev tirsdag den 13. juni fundet af personalet på det nu lukkede femstjernede luksushotel i byen El Pescadero i den mexicanske stat Baja California.

Personalet kontaktede herefter læger og politiet, som ved ankomst erklærede parret døde ved stedet.

Ifølge CBS News fortæller anklagemyndigheden i Baja California, at obduktionen af parret peger på, at de døde af forgiftning af et ikkebestemt stof.

I forbindelse med fundet for ti dage siden, mistænkte det lokale politi i El Pescadero, at dødsårsagen kunne have noget med gas at gøre.

Staten Baja California ligger lige under USA og er kendt for smukke sandstrande, gode surfbølger og et festligt natteliv.

Men det er ikke første gang, at amerikanske turister bliver fundet døde i regionen.

I oktober blev tre amerikanere således fundet døde i deres lejelejlighed, dengang lød det også, at indånding af gas var den mest sandsynlige dødsårsag.