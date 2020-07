Søndag morgen blev to børn fundet døde i Lørenskog i Norge. Efterfølgende er faderen sigtet i sagen - for hvad, ønsker politiet dog ikke at oplyse.

Faderen blev løsladt efter at være blevet afhørt søndag aften, oplyser mandens forsvarer Dag Svensson, til NRK ifølge det norske medie VG.

Politiet modtog 8.30 en anmeldelse om brand, men på adressen mødte et andet syn dem:

Her fandt de en tilskadekommen mor og to livløse børn.

Moderens tilstand er fortsat kritisk, men hun er uden for livsfare.

Mistanken mod faderen skulle ifølge politiet være svækket, men heller ikke dette faktum vil de uddybe til mediet.

Politiet efterforsker sagen som en drabssag. De oplyser, at de vil komme med nyt i sagen mandag.

Pårørende har dagen igennem modtaget krisehjælp.