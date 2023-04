Jasmine Hartin har nu indrømmet alt.

»Jeg vil bare have, at Henrys familie kan få fred, og jeg vil have det hele lagt bag os alle sammen, så vi kan komme videre og hele,« lød det fra hende, da hun tirsdag forlod retten i mellemamerikanske Belize.

Forinden havde hun i retten uden varsel erkendt sig skyldig i uagtsomt manddrab, netop da retssagen mod hende ellers skulle i gang. Det skriver Daily Mail.

Hun har været tiltalt for at have skudt og dræbt politibetjenten Henry Jemmott i den lille by San Pedro i østaten for lige knap to år siden.

Jasmine Hartin har tilstået, at hun for to år siden skød Henry Jemmot. Vis mere Jasmine Hartin har tilstået, at hun for to år siden skød Henry Jemmot.

Dermed tog den spektakulære sag tirsdag endnu en uventet drejning.

I første omgang var der i foråret 2021 meget mystik omkring, hvad der var sket på den lille badebro, da der pludselig blev hørt et skud.

Sagen fik dengang enorm opmærksomhed – ikke mindst fordi Jasmine Hartin var svigerdatter til den engelske mangemilliardær lord Ashcroft, der også tidligere har haft en fremtrædende rolle i politik hos det konservative parti.

Sammen med Andrew Ashcroft drev hun hotellet Alaia Belize i San Pedro.

Nu lyder det, at Henry Jemmott den pågældende majaften i 2021 skulle have været i færd med at lære Jasmine Hartin at bruge en pistol, så hun kunne forsvare sig selv.

Da hun ville række den tilbage til ham, gik den uforvarende af. Politibetjenten blev ramt i hovedet og døde på stedet.

I retten tirsdag forklarede dommeren, at Jasmine Hartin på grund af sin tilståelse sandsynligvis kan se frem til en straf, der ikke omfatter frihedsberøvelse. Der vil i stedet blive tale om en bøde og en erstatning til afdøde Henry Jemmotts familie.

Straffen vil blive udmålt ved et retsmøde 31. maj.

Efter den fatale hændelser er Jasmine Hartin og Andrew Ashcroft gået fra hinanden, og han har forladt Belize med parrets tvillinger, som han samtidig har fået fuld forældremyndighed over.