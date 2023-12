Finland har lukket samtlige grænseovergange til Rusland, og nu har Polen så tilbudt at hjælpe med overvågningen af disse.

Ingen af delene er faldet i god jord hos toppen i Kreml.

Det skriver Reuters.

»Enhver beslutning fra Finland og Polen om at tillade en koncentration af tropper på grænsen til Rusland vil af Moskva blive betragtet som en trussel,« siger Dmitrij Peskov, der er talsmand for Ruslands præsident Vladimir Putin.

Ruslands præsident, Vladimir Putin, er utilfreds med, at polakkerne nu går ind i grænsestriden mellem Finland og Rusland. Foto: Mikhail Klimentyev/TASS/Ritzau Scanpix Vis mere Ruslands præsident, Vladimir Putin, er utilfreds med, at polakkerne nu går ind i grænsestriden mellem Finland og Rusland. Foto: Mikhail Klimentyev/TASS/Ritzau Scanpix

Lederen af den nationale polske sikkerhedstjeneste, Jacek Siewiera, skrev på X tirsdag, at Polen ville sende militærrådgivere til sin NATO-allierede Finland som svar på en officiel anmodning.

»Et team af militærrådgivere vil dele deres viden om grænsesikkerhed,« skrev han.

Og nu reagerer Kreml altså på udsigten til flere soldater på grænsen.

»Finnerne og polakkerne skal være klar over, at en stigning i koncentration af militære enheder på vores grænse, vil udgøre en trussel mod os. Dette er en absolut overflødig foranstaltning for at sikre grænsesikkerhed, for der er ikke nogen trussel der,« siger Dmitrij Peskov.

Finland har lukket alle grænseovergange til Rusland, og nu vil Polen så hjælpe til med at overvåge situationen. Det har fået russerne op i det røde felt. Foto: Lauri Heino/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Finland har lukket alle grænseovergange til Rusland, og nu vil Polen så hjælpe til med at overvåge situationen. Det har fået russerne op i det røde felt. Foto: Lauri Heino/AFP/Ritzau Scanpix

Grænsen mellem Rusland og Finland vil være lukket for al trafik undtagen godstrafik frem til 13. december.

Tiltaget kommer, efter at flere hundrede asylansøgere i de seneste uger er ankommet til den finsk-russiske grænse fra øst.

Tal viste tidligere på måneden, at det er migranter fra en lang række lande som Afghanistan, Syrien og Somalia, der dukker op ved den finske grænse.

Finske myndigheder beskylder Rusland for at hjælpe migranterne til grænsen. Det afviser Rusland.

Den finske regering har betegnet det som en hævnaktion og et forsøg på et hybridangreb fra russisk side.

Det vakte vrede i Rusland, da Finland i april blev medlem af NATO. Ruslands krig i Ukraine er årsag til, at Finland søgte optagelse i forsvarsalliancen.