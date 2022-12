Lyt til artiklen

Vladimir Putin har været omhyggelig med ikke selv at sige det. Folk er blevet fængslet for at gøre det.

Nu har den russiske præsident dog for første gang selv brugt ordet: Krig.

»Vores mål er ikke at dreje svinghjulet i den militære konflikt, men tværtimod at afslutte denne krig,« lød det torsdag fra ham på et pressemøde.

Det er første gang, at Vladimir Putin offentlig bruger betegnelsen 'krig' om det, der foregår i Ukraine.

Vladimir Putin på torsdagens pressemøde. Foto: SERGEY GUNEEVSPUTNIK/KREMLIN / P Vis mere Vladimir Putin på torsdagens pressemøde. Foto: SERGEY GUNEEVSPUTNIK/KREMLIN / P

Ved invasionens begyndelse 24. februar kaldte han det for en 'særlig militær operation' i sin store tale, og i marts blev det endda forbudt ved lov at bruge benævnelsen 'krig'.

Det skete i forbindelse med indførelsen af en ny lov, der gjorde det ulovligt at sprede falskheder om den russiske hær. Straffen har været op til 15 års fængsel.

Vladimir Putins retoriske brud på sædvanen for de seneste knap ti måneder har da også vakt reaktioner i Rusland.

Lokalpolitikeren Nikita Yuferev, der har været krigsmodstander og derfor har forladt Rusland, har direkte opfordret myndighederne til at retsforfølge den russiske præsident »for at sprede løgne om hæren«:

Dette scenario i ukrainske Odesa er ikke resultatet af 'krig', men af en 'særlig militær operation', har det hidtil lydt. Foto: Nina Lyashonok Vis mere Dette scenario i ukrainske Odesa er ikke resultatet af 'krig', men af en 'særlig militær operation', har det hidtil lydt. Foto: Nina Lyashonok

»Der har ikke været noget dekret til at afslutte den særlige militære operation, der er ikke blevet erklæret noget krig,« skriver han ifølge CNN på Twitter:

»Tusindvis af mennesker er allerede blevet dømt for at bruge sådan et ord om krigen.«

Oppositionspolitikeren Georgy Alburov har brugt lejligheden til at minde om, hvordan lokalpolitikeren Alexei Gorinov i sommer fik en dom på syv års fængsel for at holde et øjebliks stilhed for krigens ofre ved et arbejdsrelateret møde.

»Alexei Gorinov fik syv års fængsel for at kalde det for en 'krig'. Vladimir Putin kaldte det også i dag (torsdag, red.) for en 'krig' på sin arbejdsplads, så enten skal Gorinov løslades, eller også skal Putin fængsles i syv år,« skriver han ifølge The Washington Post på Twitter.

Over for CNN fortæller en embedsmand fra den amerikanske regering, at man i første omgang betragter Vladimir Putins brug af ordet 'krig' som en fortalelse.

Det var altså ikke med vilje, lyder vurderingen i USA – og derfor betragter man det altså som en fingerpeg om eksempelvis yderligere eskalering.

»Alligevel vil man fra officiel side nøje følge, hvad man i Kreml siger om det i de kommende dage,« skriver CNN også.