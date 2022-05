Efter en dramatisk biljagt er en flygtet fængselsindsat og en kvindelig fængselsbetjent blevet fanget af amerikansk politi.

Parret kørte galt under politijagten, hvorefter den indsatte – Casey White – overgav sig. Fængselsbetjenten Vicky White traf en helt anden – og skæbnesvanger – beslutning.

Hun skød nemlig sig selv i forbindelse med parrets anholdelse. Det skriver BBC.

Vicky White døde af sine kvæstelser på et lokalt hospital. Flere oplysninger om hendes død forventes at blive frigjort tirsdag efter en obduktion.

Den 56-årige fængselsbetjent Vicky White er efter fangeflugten forsvundet sporløst. Foto: US Marshals

Den indsatte og betjenten nåede at være eftersøgt i ti dage, inden politiet lykkedes med at fange parret efter biljagten i delstaten Indiana. Selvom parret har samme efternavn, er de ikke relateret, men det menes, at de havde haft en romantisk relation.

Politiet mener desuden, at flugten var nøje planlagt. Casey White havde på flugtdagen forladt sin celle med fængselsbetjenten for at få foretaget en mentalundersøgelse.

Senere har det vist sig, at der ikke var nogen undersøgelse planlagt, og at de to i stedet havde brugt lejligheden til at flygte.

Vicky White nåede at være fængselsbetjent i delstaten Alabama i 25 år. Det var hendes sidste arbejdsdag, inden hun havde planlagt at gå på pension.

38-årige Casey White. Foto: US Marshals

Ifølge efterforskerne havde den 56-årige Vicky White solgt sit hus i ugerne op til flugten og hævet 90.000 dollar i kontanter – altså omkring 633.000 kroner.

Casey White blev i september 2020 anklaget for mord for knivdrabet på en 58-årige kvinde. Han afsonede allerede 75 år for en række voldelige forbrydelser i 2015, herunder indbrud, biltyveri og en politijagt.

Han tilstod angiveligt mordet, men nægtede sig senere skyldig på grund af sin mentale tilstand og afventede derfor en retssag i Lauderdale County-fængslet, inden han forsvandt, tilføjede myndighederne.

Casey White risikerer henrettelse, hvis han bliver dømt.

Han er nu varetægtsfængslet efter sin overgivelse.