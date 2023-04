Lyt til artiklen

»Lad gerne jeres pårørende vide, hvor I befinder jer og hvordan I har det.«

Sådan lyder rådet fra Udenrigsministeriets Borgerservice til de danskere, der i øjeblikket opholder sig i Israel, som den seneste tid har været ramt af flere angreb.

Senest fredag, hvor en italiensk turist blev dræbt og fem andre blev såret i kystbyen Tel Aviv.

Israels regering har betegnet det som et terrorangreb.

En italiensk turist blev dræbt og fem andre blev såret i et angreb i den israelske kystby Tel Aviv fredag. Foto: AHMAD GHARABLI Vis mere En italiensk turist blev dræbt og fem andre blev såret i et angreb i den israelske kystby Tel Aviv fredag. Foto: AHMAD GHARABLI

I kølvandet på fredagens angreb, udsendte Udenrigsministeriets Borgerservice sent fredag aften en besked henvendt til danskere, der opholder sig i landet:

»Ambassaden rådgiver alle til at udvise forsigtighed og følge de lokale myndigheders anvisninger og til at følge de lokale medier, https://www.timesofisrael.com/,« lyder det i beskeden, der kan læses på rejsevejledningen for Israel.

Videre oplyses det, at den danske ambassade i Israel 'følger udviklingen tæt':

»Lad gerne jeres pårørende vide, hvor I befinder jer og hvordan I har det,« lyder rådet fra Udenrigsministeriets Borgerservice.

Har du akut behov for rådgivning, kan Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter kontaktes døgnet rundt på telefonnummer +45 3392 1112 eller på mailen bbb@um.dk, lyder det.

De fem, der blev såret i et angreb i den israelske kystby Tel Aviv fredag, er alle udenlandske turister fra Italien og Storbritannien, har de israelske myndigheder ifølge nyhedsbureauet Reuters meddelt.

Premierminister Benjamin Netanyahu har besluttet at mobilisere reservestyrker indenfor landets grænsepoliti og hær efter angrebet i Tel Aviv.

»Premierministeren har bedt Israels politi mobilisere alle reserveenheder inden for grænsepolitiet og har bedt forsvaret mobilisere flere styrker til at konfrontere terrorangrebene,« lød det fra Netanyahus kontor ifølge nyhedsbureauet AFP.

De blodige begivenheder sker i forlængelse af voldsomme uroligheder, der har præget Israel i de seneste dage, skriver Ritzau.

Natten til fredag foretog Israel luftangreb mod mål i Gazastriben og det sydlige Libanon. Det var en reaktion på, at 34 raketter torsdag blev affyret fra Libanon og over grænsen mod Israel.

Mens det ikke er usædvanligt, at der er raketangreb fra Gazastriben, er det yderst sjældent, at der er beskydning med raketter fra nabolandet Libanon mod nord.