Østrigsk politi har tirsdag anholdt 14 personer i relation til gerningsmanden efter terrorangrebet i Østrigs hovedstad, Wien, mandag aften.

Det oplyser den østrigske indenrigsminister, Karl Nehammer, ifølge Kronen Zeitung.

Ved angrebet blev der affyret skud seks forskellige steder i byen.

Gerningsmanden blev neutraliseret ni minutter efter, at angrebet blev indledt, oplyser Nehammer.

Politiet blokerede igår gaden nær Schwedenplatz efter skyderi i Wien 2. nov. Foto: LEONHARD FOEGER Vis mere Politiet blokerede igår gaden nær Schwedenplatz efter skyderi i Wien 2. nov. Foto: LEONHARD FOEGER

Den formodede gerningsmand, som blev dræbt af politiet, var en 20-årig mand. Han var vokset op i den østrigske hovedstad.

Østrigs indenrigsminister, Karl Nehammer, oplyser, at overvågningsvideoer indtil videre ikke tyder på, at der var andre gerningsmænd involveret i selve angrebet.

To mænd og to kvinder blev dræbt. Mindst 22 blev såret – heriblandt en politimand, hvis tilstand er stabil. Men en del af de sårede er i kritisk tilstand, oplyser indenrigsministeriet.

Den formodede gerningsmand var kendt som islamist.

Politiet sikrer området omkring gerningsstedet i Wien dagen derpå. Foto: JOE KLAMAR Vis mere Politiet sikrer området omkring gerningsstedet i Wien dagen derpå. Foto: JOE KLAMAR

Indenrigsministeriet i Wien bekræfter, at den 20-årige i april 2019 var blevet idømt 22 måneders fængsel, fordi han havde forsøgt at komme til Syrien for at slutte sig til Islamisk Stat.

»I december 2019 blev han benådet på grund af sin unge alder,« siger den østrigske indenrigsminister til medier i Wien.

Den 20-åriges navn var Kujtim Fejzula. Han snød ifølge indenrigsministeren lederne af et 'antiradikaliseringsprogram' – og derved givet indtrykket af, at han var velintegreret.

Nehammer siger, at den 20-årige havde dobbelt statsborgerskab og både var østrigsk og nordmakedonsk statsborger.

Karl Nehammer. Foto: ALEX HALADA Vis mere Karl Nehammer. Foto: ALEX HALADA

Myndighederne oplyser tirsdag eftermiddag, at en anden mand, der betegnes som islamist, er anholdt i byen Linz.

Det rapporterer tv-stationen ORF.

Manden blev ført ud af et hus i håndjern, men der er ingen sikre oplysninger om, hvorvidt han har forbindelser til angrebet i Wien.

Flere anholdelser er foretaget tæt ved byen Pölten, hvor to huse blev ransaget. Politiet har foretaget razziaer i 18 hjem.

Mindst 1000 politifolk er sat ind i en eftersøgningsoperation, hvor mulige andre deltagere i angrebet jages.

»Østrig har i mere end 75 år været et stærkt og modent demokrati, et land, hvis identitet er markeret af værdier og fundamentale rettigheder som ytringsfrihed, retslovgivning og tolerance mellem mennesker,« siger Nehammer.

Den dræbte 20-årige var bevæbnet med et håndvåben og et stormgevær. Han bar også et bombebælte, som viste sig at være en attrap.

/ritzau/Reuters