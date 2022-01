Den britiske premierminister Boris Johnson er havnet i alvorlige problemer. Så store, at det kan koste ham jobbet.

Problemerne stammer fra Johnsons deltagelse i indtil flere fester, mens Storbritannien var i benhård lockdown. Kritikken og latterliggørelsen vælter derfor ned over Boris Johnson på sociale medier.

Mange vil have ham til at gå af. Andre vil bare gøre grin med den britiske premierminister.

Og her kommer det berygtede irske flyselskab Ryanair ind.

Deres hold på sociale medier kunne tydeligvis ikke holde sig tilbage og har delt et såkaldt meme på Twitter.

Her kan man se skitser af personer i festligt lag. Og så kan man se en af de skitserede personer med Boris Johnsons ansigt på iklædt festhat og en drink hånden.

Tegningen af Boris Johnson siger: 'Jeg ved ikke, jeg er til en fest.' En tydelig reference til, at Boris Johnson adskillige gange har forsvaret sig med, at han ikke var klar over, at det var fester, han deltog i flere af de gange, han brød sine egne coronaregler.

Opslaget har vedhæftet endnu en klar reference til Boris Johnsons festdeltagelse under den hårde coronalockdown i foråret 2020: 'Boris Johnson i 25 minutter den 20. maj 2020', lyder teksten til billedet, som man kan se i bunden af artiklen.

Umiddelbart er opslaget ganske populært på det sociale medie, hvor det siden offentliggørelsen klokken 13.16 onsdag har opnået at få mere end 40.000 likes.

Men flyselskabet stopper dog ikke ydmygelsen af Boris Johnson, som kæmper for sit politiske liv i disse timer, her.

I nok et opslag har de givet et bud på, hvordan drinksmenuen på Ryanair-fly kan komme til at se ud til sommer.

Her kan man blandt andet få en 'Bojohito', der indeholder frisk lime, en smule bedrageri, sukker, sirup, rom og en lille del 'skønt vejr'.

En anden drink på sommermenuen er en 'Virgin vax on the beach', som indeholder fersken Grant Shapps (den britiske transportminister, red.), tranebærjuice og så kan man få vodka i, hvis man 'medbringer sin egen sprut'.

De sidste to ingredienser i driksne er referencer til en lækket mail fra Boris Johnsons assistent Martin Reynolds, der inviterede 100 personer til fest i premierministerboligen Downing Street 10 ved blandt andet at skrive, at de skulle 'bring your own booze' og nyde det 'gode vejr', som Storbritannien oplevede på tidspunktet for festen 20. maj 2020.

Selvom Ryanair og mange andre på sociale medier har travlt med at latterliggøre Boris Johnson, så er sagen ganske alvorlig.

Det er efterhånden kommet frem, at Boris Johnson adskillige gange har overtrådt de coronarestriktioner, som han selv indførte for at inddæmme smitte blandt andet i foråret 2020.

https://t.co/0REqJSj4EF — Ryanair (@Ryanair) January 12, 2022

Reaktionerne fra politisk side har været benhårde. Men også blandt helt almindelige briter er mange rasende. Det fortæller B.T.s internationale korrespondent, Jakob Illeborg.

»Jeg så BBC her til morgen, hvor folk fortæller historier om, hvordan de selv har været afskåret fra at tale med familiemedlemmer, der skulle dø. Og det var på samme tidspunkt, Boris Johnson altså var til fest,« siger Jakob Illeborg og tilføjer:

»Det er helt tydelig dobbeltmoral, at han stod og prædikede, at folk skulle blive inden døre og kun se de nærmeste, mens han holdt fest i haven i Downing Street. Det kan nærmest ikke være mere hyklerisk, og det kan man se i de britiske medier.«