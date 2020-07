Da det første svenske charterfly efter coronaepidemien landede på Rhodos, blev gæsterne mødt af en voldsom mediestorm.

Tui havde nemlig kun fået tilladelse til en særlig markedsføringstur, men græsk presse kunne ved deres ankomst offentliggøre rapporter, som afslørede, at mange af passagererne var helt almindelige turister.

»Vi har hele tiden været klar over, at vi ville have vores egne ansatte, turister og journalister ombord,« siger Adam Györki, Tui's svenske pressechef til Aftonbladet på Rhodos.

Nu har de græske myndigheder trukket tilladelsen til, at TUi's næste fly fra Sverige kan få lov at lande. Ifølge Adam Györki skyldes det den medieopmærksomhed, som første flyvning fik.

Han understreger dog, at alle på det første fly blev testet for corona, og ingen er konstateret smittet.

Han mener derfor, at de som rejsebureau netop har bevist, at det er en sikker og god måde for svenskere at rejse på ferie ved Middelhavet på.

Men nu må Tui altså sende et tomt fly ned for at hente de første gæster hjem. Og de svenskere, der skulle have været med på den næste flyvning til den græske ferieø, vil få refunderet billetten eller skudt den til senere brug.

»Beslutningen er rigtig trist for os og vores kunder. Men også for hotelpersonale, taxachauffører, restaurantejere her i Grækenland, som er afhængige af turisme, og hvor svenskere er meget populære og mangler,« siger Adam Györki til Aftonbladet.

Også SAS, der flyver for Apollo, har været tvunget til at annullere flere flyvninger til Grækenland fra Sverige. Her har knap 400 passagerer været ramt af aflysninger i weekenden.

Sveriges ambassadør i Grækenland, Charlotte Sammelin, mener, at oplysningerne fra de græske myndigheder er kommet for sent.

»Grækerne havde sagt, at de ville åbne for turister den 1. juli, og så fandt vi først meget sent ud af, at de ikke ville åbne for svenskerne. Der var ikke nok tid til, at turistbranchen kunne nå at lave om på planerne,« siger Charlotte Sammelini et interview med Expressen, hvor hun efterspørger mere klar kommunikation fra græsk side.

Med knap 75 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge (seneste tal fra SSI) er Sverige uden sammenligning det land i Europa, som er længst fra de kriterier, man i Danmark har sat for genåbning til europæiske lande.

Portugal er med knap 24 nye smittede per 100.000 indbyggere den seneste uge det land, der ligger tættest på Sverige.

Håbet fra de svenske rejsebureauer er, at de efter den 15. juli igen kan begynde at sende turister til Grækenland. Indtil da er der lukket for svenske charterfly.

Og det har SAS i hvert fald tænkt sig at rette sig efter. De kommer derfor til at aflyse en håndfuld direkte fly fra Sverige til Grækenland.

»Vi har ikke ønsket at annullere fly, før vi fik klarhed over, hvilke regler der gælder. Men nu har vi fået at vide, at forbuddet vil vare indtil den 15. juli,« siger kommunikationsdirektør hos SAS Karin Nyman til Aftonbladet.