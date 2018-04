Er du på universitetet? Så hører BT meget gerne fra dig. Send en mail til 1929@bt.dk eller skriv en besked til os her på Facebook.



OPDATERET: Situationen er nu under kontrol, og personen, der har fremførst trusler, befinder sig ikke længere på universitetets område, oplyser Cambellsville University via Twitter.

Politiet er i højeste beredskab ved Cambellsville University i USA, hvor der er meldinger om, at en person har fremførst trusler.

I første omgang gik bekymringen på, at personen skulle være bevæbnet. Sent onsdag aften, dansk tid, melder universitetet via Twitter, at personen ikke er en såkaldt 'active shooter'.

Samtidig oplyser universitetet, at en person har barrikaderet sig i et hus, og at der ikke er blevet affyret skud.

Politiet er på stedet, lyder det videre i meddelelsen:

CU ALERT:

This is not an active shooter. A subject near campus around the men's village is making threats. pic.twitter.com/jR5szK2llz — Campbellsville Uni. (@CampbellsvilleU) 25. april 2018

Forinden havde Cambellsville University sendt en skarp advarsel ud via Twitter. Her advarede man de studerende og bad dem om at holde sig inden døre.

'Dette er ikke en øvelse.

Der er et bevæbnet individ i et hus nær campus, som har truet med at anvende våben.

Politiet forhandler med personen,' lød det bl.a. i advarslen:

CU ALERT pic.twitter.com/lfFKTH9xCD — Campbellsville Uni. (@CampbellsvilleU) 25. april 2018

Politiet i Campbellsville oplyser ifølge mediet WKYT, at universitetet har sendt advarslen ud som en sikkerhedsforanstaltning. Det fremgår også af den seneste opdatering fra universitetet på Twitter.

Og på universitetets hjemmeside fremgår det lige nu i en rød bjælke i toppen af siden:

'Bevæbnet individ i nærheden af campus. Dette er en reel trussel. Ikke en øvelse. Men’s Village (område på universitetet, red.) er lukket ned. Ikke en aktiv-skytte-situation. Politi på stedet. Fortsat undervisning i aften'.

Selv om der ikke er affyret skud ved Cambellsville University, ser myndighederne generelt med største alvor på situationer, hvor der fremføres trusler på universiteter og skoler.

Antallet af skoleskyderier i USA er støt stigende. I løbet af de seneste 18 år er flere mennesker blevet dræbt under skoleskyderier end i hele det 20. århundrede tilsammen, viser en undersøgelse publiceret i det akademiske tidsskrift 'Journal of Child and Family Studies'.