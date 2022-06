Lyt til artiklen

Lige pludselig kom nyheden om, at han var sporløst forsvundet.

Den fængslede russiske oppositionsleder Aleksej Navalnyj var blevet flyttet fra sit fængsel til en ukendt lokation, og det helt uden, det var blevet meddelt til hans pårørende.

Men nu er der nyt, dog ikke nødvendigvis gode nyheder for Navalnyj. Det skriver det russiske statsmedie TASS, der citerer Sergey Yazhan, formand for den regionale offentlige tilsynskommission, ifølge CNN.

Den fængslede politiker er nemlig blevet flyttet til et fængsel med maksimal sikkerhed i Melekhovo i Vladimir-regionen.

Yazhan fortalte TASS tirsdag, at Navalnyj var ankommet til det topsikrede fængsel.

Navalnys talsmand Kira Yarmysh sagde dog på Twitter, at trods medierapporter havde Navalnys team ikke modtaget bekræftelse på hans overførsel til Melekhovo.

Den prominente oppositionspolitiker afsoner i øjeblikket en dom på to et halvt år.

I marts blev Navalnyj idømt yderligere ni års fængsel, efter at han blev kendt skyldig i anklager om bedrageri og for at udvise foragt i retten.

Den afgørelse har oppositionspolitikeren anket - og så fået afvist sin anke.

Navalnyj blev forgiftet ombord på et passagerfly i august 2020. Flyet måtte nødlande, og han blev bragt til et hospital i Berlin. Her fandt læger spor af nervegift.

I januar 2021 vendte Navalnyj tilbage til Rusland efter mange måneders behandling og genoptræning.

Han blev anholdt ved hjemkomsten og blev i februar fængslet. Ifølge de russiske myndigheder havde han brudt regler i forbindelse med en betinget dom, han fik i 2014.