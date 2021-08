En teenager har mistet livet efter en skudepisode i den svenske by Linköping torsdag.

Her blev to unge svært skadet. Og siden har den ene mistet livet som konsekvens af sine skader.

Det skriver den svenske avis Expressen.

Politiet beskriver på sin hjemmeside sagen som omhandlende mord og mordforsøg.

Endnu er der ikke pågrebet en gerningsperson.

Tidligere skrev B.T., at der var tale om to to-årige børn, men der er altså tale om to teenagere.

Opdateres ...