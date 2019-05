En kaptajn er blevet arresteret efter en ulykke mellem to skibe på Donau-floden i Budapest.

Ulykken frygtes at have kostet 28 turister livet, da to skibe kolliderer på floden onsdag aften. Hændelsen efterforskes som en kriminel handling, og politiet har afhørt den ukrainske kaptajn på det norske skib 'Viking Sigyn'.

Torsdag aften oplyser det ungarnske politi, at kaptajnen er arresteret, skriver norske NRK.

Det var en turbåd med 33 sydkoreanere ombord og to besætningsmedlemmer, der kæntrede med et større hotelskib. De fleste af passagerne ombord på turbåden var angiveligt i 50-60 års alderen og på en ni dages tur til flere lande i regionen.

Police special forces officers and divers are seen on a boat at the site of a ship accident, which killed several people, near Margaret Bridge on the Danube river in Budapest, Hungary, May 30, 2019. REUTERS/Antonio Bronic Foto: ANTONIO BRONIC Vis mere Police special forces officers and divers are seen on a boat at the site of a ship accident, which killed several people, near Margaret Bridge on the Danube river in Budapest, Hungary, May 30, 2019. REUTERS/Antonio Bronic Foto: ANTONIO BRONIC

Hele dagen torsdag har den ungarnske hær og politiet søgt efter overlevende, der stadig meldes savnet. Men fordi der er forhøjet vandstand og en stærk strøm, har man ikke stærke forhåbninger for at finde de savnede, skriver mediet.

Tre omkomne er blevet fundet flere kilometer væk fra ulykkesstedet, der skete ved Margrethe-broen. Syv personer har mistet livet, syv er bragt på hospitalet og 19 er fortsat savnet, skriver nyhedsbureauet Reuters på baggrund af oplysninger fra ungarsk stats-tv.

Flere politibåde har afspærret området under broen og inde på land står flere ambulancer klar til at tage sig af eventuelle overlevende.

I videoen over artiklen kan man se, at turbåden og det norske skib sejlede tæt side om side og i samme retning, da de nærmede sig broen. Bådene kolliderer, og efter syv sekunder sank turbåden.