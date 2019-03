Der er igen elektricitet i Caracas, men andre dele af Venezuela er fortsat mørkelagt, og det udnytter tyve.

Efter en uge med strømafbrydelser i Venezuela er der nu atter ved at være hul igennem i stikkontakterne.

Det betyder, at offentligt ansatte vender tilbage til arbejdet torsdag, meddeler landets kommunikationsminister, Jorge Rodriguez.

Statslige skoler holder dog fortsat lukket frem til fredag, tilføjer ministeren.

Venezuelas regering besluttede at sende offentligt ansatte hjem fredag i sidste uge. Dagen inden var elforsyningen brudt sammen i 22 af landets 23 delstater.

Det betød blandt andet, at transportsystemet kollapsede, at mad rådnede op i frysere og køleskabe - og det tvang nogle af indbyggerne i hovedstaden Caracas til at tage vand fra kloakkerne, fordi der ikke længere kom noget ud af deres vandhaner.

Onsdag var der atter liv i elledningerne i Caracas og andre regioner.

Men i store dele af det vestlige Venezuela er der stadig ikke el. Blandt andet i byen Maracaibo melder en lokal handelsforening om plyndringer i over 500 butikker.

Den omfattende strømafbrydelse, som er den værste i landets historie, har forværret en i forvejen slem økonomisk krise.

Ifølge analyseinstituttet Ecoanalitica har det omfattende elnedbrud kostet Venezuela et beløb svarende til omkring 5,8 milliarder kroner.

Præsident Nicolás Maduro beskylder USA for at have foretaget "elektromagnetiske" angreb mod det kraftværk, der forsyner Venezuela med 80 procent af den strøm, landet bruger.

Oppositionen beskylder derimod Maduros regering for ikke at have vedligeholdt landets vigtige infrastruktur i mange år.

/ritzau/AFP