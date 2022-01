Efter lidt mere end ni minutter gad Donald Trump ikke svare på flere spørgsmål.

»Så Steve, Mange tak. Jeg sætter pris på det,« blev hans sidste bemærkning.

Det havde ellers ifølge NPR selv taget seks år for den amerikanske radiostationen at få interviewet sat op med den tidligere nu tidligere præsident, der var med på telefon fra sit hjem i Florida.

Samtalen med værten Steve Inskeep skulle egentlig have varet 15 minutter, men sådan kom det altså ikke til at gå.

»Hov, hov, hov, jeg har et spørgsmål mere,« forsøgte NPR-journalisten sig ellers efter Donald Trumps afskedsreplik:

»Jeg vil spørge dig om en høring i går i forbindelse med 6. januar … han er væk. O.k.«

Og væk var Donald Trump ganske rigtigt. Forbindelsen var afbrudt.

Forinden havde interviewet flere gange kredset om hans påstande om, at 2020-valget var svindel og humbug, og at den demokratiske modkandidat Joe Biden snød sig til sejren ved valgfusk.

Donald Trump havde i seks år afslået interview med NPR. Foto: MANDEL NGAN

Her insisterede han på, at det kun vil være muligt at afholde troværdige valg i fremtiden ved at »løse problemet med svindlen ved præsidentvalget i 2020«.

Det er derfor, at Donald Trump stadig fokuserer på emnet, i modsætning til et stigende antal republikanske partikollegaer.

»Jeg tror, at det er en fordel, for ellers kommer de til at gøre det igen i 2022 (ved det såkaldte midtvejsvalg, red.) og i 2024 (ved præsidentvalget, red.),« sagde ekspræsidenten i tirsdagens interview med NPR.

I den forbindelse gik han også hårdt til den republikanske senator Mike Rounds, der søndag i et interview sagde, at der ikke var noget at kommet efter ved valget.

»Valget var retfærdigt, det mest retfærdige nogensinde. Vi – republikanerne – vandt simpelthen ikke præsidentvalget,« lød det fra Mike Rounds.

Til det sagde Donald Trump: »Rounds tager fejl. Han tager fuldstændigt fejl«.

Og han fik også kaldt senatoren for et »fjols«, »svag« og »ineffektiv« – og stillede spørgsmålstegn ved, om han var »skør eller bare dum«.

Samtidig fik Donald Trump også kaldte den republikanske mindretalsleder i Senatet, Mitch McConnell, for en »taber«, fordi han på den måde tillader republikanske politikere at komme med den slags holdninger.

Det sidste spørgsmål, som den tidligere præsident svarede på, handlede om, hvorvidt republikanske politikere skal støtte om hans svindelpåstande for at få hans støtte i de forestående midtvejsvalg.

Donald Trumps svar: »De må gøre, hvad de vil. Hvad de end vil. Folk har ingen anelse om, hvor stort det her er, og de vil ikke have, at det sker igen. Det burde ikke kunne ske, og de vil ikke have, at det sker igen.«

Det vides endnu ikke, om Donald Trump har tænkt sit at stille op ved præsidentvalget om godt to et halv år.