Finland har nu lukket grænsen fra Rusland.

Landet lukker foreløbigt grænsen i to uger, efter at cirka 900 asylansøgere fra blandt andet Kenya, Syrien og Yemen har krydset grænsen den seneste måned ifølge de finske myndigheder.

Regeringen i Finland har anklaget Moskva for at have orkestreret strømmen af asylansøgere ind over den finske grænse.

Det sker efter, at flere har fået hjælp af den russiske efterretningstjeneste, så de kan omgå Finlands krav om, at man ikke må krydse grænsen til fods.

