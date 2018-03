Den amerikanske pornostjerne Stormy Daniels sagsøger præsident Donald Trumps advokat Michael Cohen for ærekrænkelse.

Det sker, efter at Cohen har udfordret hendes påstand om, at hun har haft sex med Trump.

Det viser retsdokumenter indleveret ved en føderal domstol i Los Angeles mandag.

Stormy Daniels' advokat hævder således, at »Cohen forsøgte at få frøken Clifford til at fremstå som en løgner, man ikke kan stole på, og at påstanden om hendes forhold til Trump ikke er sand«.

På billedet: Stephanie Clifford, også kendt som Stormy Daniels. New York den 23. februar. Foto: Eduardo Munoz På billedet: Stephanie Clifford, også kendt som Stormy Daniels. New York den 23. februar. Foto: Eduardo Munoz

Advokat Michael Avenatti henviser til pornostjernens rigtige navn, Stephanie Clifford.

Han siger, at Michael Cohen har »vildledt det amerikanske folk,« og at Daniels fortæller sandheden.

Sagsanlægget kommer i kølvandet på et interview i CBS-programmet '60 Minutes', der blev vist på amerikansk tv natten til mandag dansk tid.

Her fortalte Stormy Daniels, at hun var blevet truet til tavshed om et tidligere seksuelt samvær med Donald Trump tilbage i 2006, da Trump allerede var gift med sin nuværende hustru, Melania Trump.

På billedet: Stormy Daniels og Donald Trump. Foto: ETHAN MILLER, OLIVIER DOULIERY På billedet: Stormy Daniels og Donald Trump. Foto: ETHAN MILLER, OLIVIER DOULIERY

Stormy Daniels fortæller i interviewet, at hun blev truet af en mand på en parkeringsplads i Las Vegas i 2011.

»En mand kom hen til mig og sagde 'lad Trump være i fred. Glem historien', siger hun.



Ifølge Daniels indgik hun op til præsidentvalget i 2016 en fortrolighedsaftale, som skulle forhindre hende i at fortælle om forholdet mellem de to.

6. marts i år sagsøgte hun dog præsidenten for ikke at have underskrevet aftalen og tilbød at tilbagebetale de 130.000 dollar, hun havde modtaget i forbindelse med aftalen.



Præsidenten har klart, tydeligt og konsekvent afvist disse anklager Raj Shah, talsmand for Det Hvide Hus

Det Hvide Hus afviser Daniels' påstand mod Trump.

»Præsidenten har klart, tydeligt og konsekvent afvist disse anklager,« siger talsmand for Det Hvide Hus Raj Shah.

»Den eneste person, der har været inkonsekvent, er den, som er kommet med anklagerne,« siger han.

Talsmanden tilføjer, at Donald Trump ikke tror på, at Stormy Daniels er blevet truet af nogen.

Her ses USA's præsident Donald Trump ved Andrews Air Force Base, Maryland i USA. Den 25. marts. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI (arkiv). Her ses USA's præsident Donald Trump ved Andrews Air Force Base, Maryland i USA. Den 25. marts. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI (arkiv).

/ritzau/Reuters