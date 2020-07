Donald Trump har én gang gjort det umulige. Og han kan gøre det igen.

En bog, der antyder, at præsidenten er sociopat, en udstrakt arm til nynazister og sammensværgelses-fanatikere og så en epidemi, der efter selv de mest optimistiske spådomme kommer til at koste mere end 250.000 amerikanske menneskeliv.

'Trump er i knæ'. 'Trump har ikke en chance' og 'Valget bliver en jordskredssejr for demokraterne'.

Sådan lyder overskrifterne. Men før verdenspressen tager noget for givet, så er det vigtigt at huske to ord 'Pussy' og 'gate' – Pussygate.

»Donald Trump fungerer optimalt, når han har ryggen mod muren. Og bag overskrifterne er han i topform. Alle dømte ham ude, da Pussygate-optagelsen blev offentliggjort. Men Trump kom ikke bare igen, han væltede alle sine fjender bagover. Og han nød hvert et øjeblik.«

Sådan siger Trumps forhenværende pressechef Anthony Scaramucci i et nyt interview med avisen New York Times.

'Pussygate' refererer til en båndet samtale imellem den daværende realitystjerne Donald Trump og tv-journalist Billy Bush. Donald Trump var i 2005 gæst i programmet 'Access Hollywood'.

Her faldt snakken på kendte mænds forhold til kvinder. Og på båndoptagelsen siger Trump blandt andet:

»Når du er kendt, så giver de dig lov. Du kan gøre hvad som helst. Du kan tage dem i skridtet (grab them by the pussy).«

»Når du er kendt, så giver de dig lov. Du kan gøre hvad som helst. Du kan tage dem i skridtet (grab them by the pussy).«

Båndoptagelsen blev offentliggjort godt en måned før valget og to dage før en vigtig tv-debat mod Hillary Clinton. Og både demokraterne og kandidatens partifæller var enige:

»'Trump er færdig.' Sådan tænkte vi allesammen, men hvor tog vi fejl.«

Sådan husker den amerikanske journalist og radiovært Stephen Henderson i en snak med B.T.

Trumps forhenværende pressechef Anthony Scaramucci frygter, at hans tidligere chef vil blive genvalgt.

I fuld offentlighed slog højtstående partifæller som Marc Rubio og Ted Cruz efterfølgende hånden af Donald Trump.

Man bag kulissen rykkede Donald Trump og hans daværende kampagneleder, Steve Bannon, hurtigt.

På tv gav Trump en sjælden undskyldning. Men i stedet for at lægge sig fladt ned og indrømme sine fejl sagde den kommende præsident 'Jeg er ked af det, hvis nogen blev fornærmede.'

»Det er jo bare en fiks måde at sige: 'Jeg fortryder den måde, DU reagerede på – ikke hvad jeg sagde,« siger Anthony Scaramucci til New York Times.

Donald Trump-modstandere i Tyskland.

Dagen efter 'Pussygate'-afsløringen blev Donald Trump hyldet af tilhængere foran Trump Tower i New York, hvor han garanterede, at han ikke havde i sinde at trække sig.

En undersøgelse foretaget internt i det republikanske parti og viderebragt af avisen Washington Post viste, at især kvindelige republikanske vælgere dengang var imponerede over 'Trumps styrke'.

Og blot få timer før tv-debatten imod Hillary Clinton leverede Trump og Steve Bannon deres ultimative pr-knockout.

Omgivet af fire kvinder, der alle havde anklaget ekspræsident Bill Clinton for henholdsvis voldtægt og sexchikane, tog Donald Trump imod pressen.

Donald Trump vender nederlag til sejr. Her er den kommende præsident omgivet af de fire 'Clinton-ofre' Paula Jones, Kathy Shelton, Juanita Broaddrick og Kathleen Willey.

»På de tre minutter, pressekonferencen varede, vendte Trump sagen på hovedet. Pludselig var han ikke længere kvindemisbruger, men derimod en faderlig figur, der trøstede Clintons 'ofre',« siger Stephen Henderson til B.T.

Og dette Trump-citat fra New York Times viser, at den kommende præsident vidste præcis, hvad han gjorde.

»Selvfølgelig havde vi negativ pressedækning. Men giv det en uge, så er pressen optaget af noget helt andet. Det er aldrig smart at ydmyge sig selv med unødvendige undskyldninger. Bare holdt fast og hold hovedet højt, så finder journalisterne noget andet at kaste sig over.«

Men selv om vi endnu ikke har fået en skandale på højde med 'Pussygate', så er præsident Trump lige nu i voldsom modvind.

Billy Bush.

Under stærk kritik fra egne partifæller har han renset og frikendt sin trofaste rådgiver og ven, Roger Stone, der ellers var fundet skyldig i hele otte føderale forbrydelser.

USA lider lige nu under en historisk høj arbejdsløshed på 12 procent. USA er p.t. ude af stand til at stoppe corona-katastrofen. Præsidenten retweeter beskeder fra kendte højreekstremister. Og mens alle andre toppolitikere gør deres bedste for at fordømme det amerikanske politis påståede overgreb på sorte amerikanere, siger Trump i et helt nyt tv-interview: »Jamen, hvide bliver da også slået ihjel, faktisk bliver flere hvide slået ihjel.«

»Der er ingen logik i Trumps historie. Og det vil ikke undre mig det mindste, hvis han bliver genvalgt,« siger Anthony Scaramucci.