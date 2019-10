Premierminister al-Hariri overvejer eller har besluttet at trække sin regering, fortæller anonyme kilder.

Efter en bølge af protester fortæller anonyme højtplacerede kilder i Libanon, at landets premierminister, Saad al-Hariri, overvejer at trække sin regering.

De to anonyme kilder har talt med nyhedsbureauet Reuters.

Den ene kilde beskrives som højtplaceret i regeringsapparatet, men fra en anden fraktion end al-Hariri. Kilden fortæller, at Saad al-Hariri "højst sandsynlig" trækker sin regering tirsdag.

Den anden kilde, der beskrives som en myndighedskilde, siger, at al-Hariri "overvejer" at trække sig.

De to udsagn kommer efter længere tids protester i landet.

Libaneserne har fået nok af den økonomiske krise, der har bragt landet på randen af statsbankerot ifølge AFP's reportager fra demonstrationerne.

Samtidig er der en generel opfattelse af, at politikerne er dybt korrupte.

Det, der blev dråben i bægeret for mange libanesere, var en foreslået afgift på lidt over en krone for et opkald foretaget i den udbredte app WhatsApp. Den afgift er opgivet igen, efter at protesterne brød ud i landet.

Protestbølgen har hurtigt udviklet sig til et krav om, at regeringen træder tilbage.

Demonstrationerne har desuden udviklet sig til en hidtil uset mobilisering af folket på tværs af forskellige religiøse grupper i Libanon.

/ritzau/Reuters