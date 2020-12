Sveriges statsminister, Stefan Löfven, siger, at det er mislykkedes at beskytte ældre under pandemien.

Sveriges regering ser et behov for fremover at have øget magt, når en krise rammer landet.

Det blev tydeligt under coronakrisen, siger Sveriges statsminister, Stefan Löfven.

- Vores grundlov indeholder klare muligheder for sikre beskyttelse af svenskere ved krig og ved krigsfare, siger Löfven til SVT.

- Sverige har behov for også at kunne garantere menneskers tryghed i fredstid.

Sverige formåede ikke at beskytte de ældre, da pandemien ramte landet. Det er noget af det, der skal belyses i forbindelse med en ny ældrelov.

Löfven mener, at regeringens muligheder er begrænsede, når det gælder civile kriser.

Derfor skal der udvikles nye beføjelser ved blandt andet terrorangreb eller smittespredning.

- Der er behov for en tydeligere national styring, siger Löfven på et pressemøde transmitteret af Sveriges statslige tv.

Regeringen vil have nedsat en kommission med repræsentanter for alle politiske partier, som skal forberede en ny kriselov, oplyser han.

Kommissionen kan tages i anvendelse ved naturkatastrofer, kriser med smitte og terrorangreb.

Ifølge indenrigsminister Mikael Damberg, som er Löfvens socialdemokratiske partifælle, handler det om, at regeringen i visse tilfælde skal kunne sætte sig over loven og over Riksdagens beslutningsprocesser.

Han afviser, at det kan komme på tale at indføre undtagelsestilstand.

- Det handler ikke om undtagelsestilstand, men en fordeling mellem regering og Riksdag, siger Damberg.

Komitéens forberedende arbejde ventes først at være klar omkring valget i 2022.

Grundlovsændringer kræver to beslutninger fra Riksdagen med et valg mellem dem.

