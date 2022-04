Emmanuel Macron er blevet genvalgt til Frankrigs præsident og fik anslået 58,2 procent af stemmerne.

Men selvom det var en overbevisende sejr til sin modkandidat Marine Le Pen, så mener B.T.s internationale korrespondent ikke, at man skal juble for meget over resultatet.

»Det altdominerende i det her er, at det på ingen måde kan kaldes for en glæde for Macron, men snarere en frygt for Le Pen,« fortæller Jakob Illeborg.

»Selvom han i dag soler sig i tusindvis af mennesker, der står og jubler, så er det ikke ligefrem det, der er tilfældet. Det var mere et lettelsens suk, end det var et jubelbrøl,« fortæller han.

Foto: AFP Vis mere Foto: AFP

Efter sidste valg lovede Macron at samle landet og skabe en ny tid. Men det er overhovedet ikke lykkedes. Tværtimod har en stor del af befolkningen været skuffede over ham. Derfor venter der også en stor opgave for Macron fremover.

»Jeg kan ikke huske at have dækket en valgkamp, hvor der er blevet sagt så mange negative ting, om den, der vinder. Så selvom det er en sejr for ham, er det alligevel ikke helt en sejr. Nu skal han virkelig vise, at han er folkets mand, og at han er villig til at forstå manden på gulvet,« siger han.

Marine Le Pen erkendte sit nederlag i en tv-transmitteret tale godt ti minutter efter, at valgstedsmålingerne var offentliggjort klokken 20. Her udtrykte hun samtidig, at hun vil blive ved med at bekæmpe den dagsorden, som Macron sætter for Frankrig.

»Det er ikke fremskridt, det er stilstand. Franskmændene tilkendegiver her til aften, at der skal gøres noget over for Macron. Vi står over for en tilbagegang i pensionsalderen og en anarkistisk indvandring. Så jeg håber ikke, men jeg tror desværre, vi vil få en periode, som bliver endnu mere brutal,« lød det fra Marine Le Pen.

Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

I Macrons tale lovede han at lytte til Le Pen-vælgernes vrede. Han sagde, at han forstår og erkender, at ikke alle dem, der har stemt på ham, har gjort det på grund af hans politik og idealer.

»Jeg vil gerne takke dem og sige til dem, at jeg forstår den forpligtelse, der følger med deres stemmer i de kommende år,« sagde Macron i en tv-transmitteret tale.

Den genvalgte præsident sagde også, at de næste fem år 'ikke blot bliver en fortsættelse af de seneste fem år'.

»Efter fem år med vanskelige men glædelige overgange og usædvanlige udfordringer, har et flertal blandt os valgt at vise mig den tillid at lade mig lede vores republik i de næste fem år. Fra nu af er jeg ikke længere kandidat for et parti. Jeg er præsident for alle,« lød det.

Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Foto: Benoit Tessier/Reuters/Ritzau Scanpix

I langt de fleste meningsmålinger stod det til at blive et væsentligt tættere valg. Men selvom Macron vinder overbevisende, så er det alligevel en relativt stærk Le Pen, der blev valgets nummer to.

»Hun har vist, at over 40 procent af franskmændene var villige til at stemme på, hvad vi kategoriserer som en højrenationalist. Den gik ikke denne gang, men det kan være, den går næste gang. Hvis det ikke havde været Le Pen, så er jeg ikke i tvivl om, at Macron havde tabt,« fortæller Jakob Illeborg.

Nu handler det om, at Macron »smøger ærmerne op«

»Frankrig har brug for et løft. Det var det han lovede, og det er det, han skal bevise nu,« slår Jakob Illeborg fast.