Coronasmitten er eksploderet i Sydafrika, efter at den nye omikronvariant har fået fat. Og det ser ikke ud til at stoppe foreløbig.

»Vi tror, at antallet af smittede vil stige eksponentielt i alle landets provinser,« som mikrobiologen Anne von Gottberg fra de sydafrikanske sundhedsmyndigheder (NICD) udtrykker det til The Guardian.

Ifølge de seneste tal har der været 11.535 smittede på et døgn i landet på den afrikanske sydspids – og det er en voldsom stigning set i forhold til bare de foregående tre dage.

Her lød antallet af smittede på 8.561 onsdag, 4.373 tirsdag og 2.273 mandag.

Mundbind er blevet en del af streetartkulturen i Sydafrika. Foto: KIM LUDBROOK Vis mere Mundbind er blevet en del af streetartkulturen i Sydafrika. Foto: KIM LUDBROOK

Skruer vi tiden bare få uger tilbage, vil den nuværende, eskalerede situation stå i endnu større kontrast: Et kig på smittetallene for eksempelvis 14. og 15 november viser, at der var henholdsvis 136 og 273 positive tests dengang.

Og selvom der i Sydafrika bliver foretaget markant færre coronatest end i Danmark, er der alligevel yderligere indikatorer her, der beskriver udviklingen. Eksempelvis er positivprocenten nu helt oppe på 16,5 procent.

»Positivprocenten lå på en procent sidste mandag (22. november, red.), og nu er den tocifret,« som Aslam Dasoo fra Progressive Health Forum har sagt til sydafrikanske News 24 – hvor det videre lød henvendt til landets borgere:

»Vi er lige på kanten af den fjerde bølge, og alle, du kender, kan være en potentiel risiko for dig.«

Sydafrika var det første land, der registrerede omikronvarianten, og derfor holder hele verden øje med de første erfaringer herfra.

I landet har omkring 70 procent af alle smittede gennem den seneste måned haft omikron, og den har altså allerede udraderet andre varianter.

Samtidig er der registreret en markant forskel i forhold til især forgængeren delta.

»Hvis man havde været smittet tidligere, så det ud til at beskytte mod delta, men det ser ikke ud til at være tilfældet med omikron,« siger Anne von Gottberg fra NICD, der stadig er fortrøstningsfuld:

Mundbind til salg i Cape Town. Foto: NIC BOTHMA Vis mere Mundbind til salg i Cape Town. Foto: NIC BOTHMA

»Vi tror stadig på, at vaccinerne vil beskytte mod alvorlige sygdomsforløb.«

Indtil videre er dog kun 24 procent af Sydafrikas befolkning fuld vaccineret.

Zoomer vi ind på Gauteng-provinsen, hvor det første omikrontilfælde i Sydafrika blev opdaget i november, er det stadig her, der er flest smittede.

Her har der dog også været en voldsom i stigning i antallet af indlæggelser – den steg med 144 procent i sidste uge og er blevet fordoblet cirka hver sjette dag. Overordnet set er symptomerne ifølge læger i provinsen dog influenzalignende med tør hoste, hvilket oftest kan klares uden en tur på hospitalet. Det skriver The Guardian.

BBC-reporteren Pumza Fihlani siger til mediet, at livet i Sydafrikas største by, Johannesburg, dog umiddelbart ikke ser ud til at være påvirket af den eksplosive vækst i coronasmittede. »Restauranter og supermarkeder er fyldte«, lyder det eksempelvis. Betragtningen går videre på, at folk taler om den nye omikronvariant, men »der er ingen panik«.

Det passer meget godt med, hvad to danskere i Sydafrika tidligere på ugen fortalte til B.T.

»Hverdagen går videre, restauranterne er fyldte, og det ser ikke ud til at påvirke dem det store. I hvert fald ikke som det ser ud lige nu,« sagde Maja Grønholdt fra den næststørste by, Cape Town.

Professor Salim Abdool Karim fra Afrikas corona-task force siger til BBC, at man dog endnu ikke har set det fulde billede af omikronvariantens indtog i Sydafrika. Det vil først ske om tre-fire uger, når omfanget af indlæggelser blandt de mange, der bliver smittet lige nu, ligger klart. Men han er overvejende optimistisk.

»Den feedback, vi får fra folk derude, viser, at der ikke er nogen grund til at slå alarm. Vi ser ikke noget dramatisk anderledes, end hvad vi tidligere har set,« siger han.

Sydafrika har været det land i Afrika, der har været hårdest ramt af coronapandemien med knap tre millioner smittede og lige under 90.000 dødsfald.

Omikron er ifølge indtil videre registreret i mindst 26 lande i verden. Du kan følge med i B.T.s coronaliveblog her.