Ifølge amerikanske CNN har Kina fyret chefen for landets nationale vejrtjeneste. Det er blevet meddelt i officielle kinesiske medier.

Det sker i kølvandet på den anspændte situation, der er opstået mellem USA og Kina, efter en kæmpemæssig kinesisk ballon sent lørdag aften dansk tid blev skudt ned af amerikanske kampfly på præsident Joe Bidens ordre.

Den store hvide ballon blev først spottet i staten Montana ved byen Billings, hvor den ifølge det amerikanske forsvarsministerium Pentagon fløj omkring 18 kilometer over jorden. De har kaldt den for en spionballon.

Fra kinesisk side er luftballonen derimod blevet omtalt som et luftskib, der har været anvendt til civile meteorologiske og videnskabelige formål.

Ifølge kineserne var ballonen blot kommet ud af kurs, da den drev ind over USA. Derfor har det kinesiske udenrigsministerium også reageret med misbilligelse og vrede på, at ballonen er blevet skudt ned fra 18 kilometers højde.

Ifølge CNN kan fyringen af Zhuang Guotai, chef for den kinesiske vejrtjeneste, ifølge nogle eksperter ses som et kinesisk forsøg på at underbygge fortællingen om, at der har været tale om en civil vejrballon.