Et af de største søfarts-mysterier ser nu ud til at blive løst.

For snart 250 år siden stævnede den britiske opdagelsesrejsende James Cook ud på skibet HMS Endeavour og endte med at blive den første til at nå den australske østkyst, ligesom han opdagede flere sydhavsøer som Hawaii og kortlagde New Zealand. Siden gik skibet tabt - indtil nu.

Marinarkæologer mener nemlig, at man kan have fundet vraget. Det skriver det australske medie The Sydney Morning Herald.

Skibet menes at slumre på havbunden ved Newport Harbour tæt ved Rhode Island langs den nordøstlige amerikanske kyst.

ARKIVFOTO. Foto: BRIAN SNYDER Vis mere ARKIVFOTO. Foto: BRIAN SNYDER

I godt et kvart århundrede har arkæologer fra både Australian National Maritime Museum (ANMM) og Rhode Island Marine Archaeology Project (RIMAP) ledt efter skibet i området, og nu mener man at have lokaliseret et sted, hvor det kan ligge.

Helt præcist er der tale om et sted nær øen Goat Island.

Intet er dog sikkert endnu - og man forventer først at kunne få endeligt bekræftet, om der er tale om HMS Endeavour, når man får bjærget vragresterne.

Håbet er, at man kan få bjærget skibet engang næste år, så man kan nå det inden 250-året for James Cooks ankomst på den australske østkyst i april 1770.

ARKIVFOTO. Her ses en kopi af skibet Endeavour, som er blevet bygget i nyere tid. Foto: SAEED KHAN Vis mere ARKIVFOTO. Her ses en kopi af skibet Endeavour, som er blevet bygget i nyere tid. Foto: SAEED KHAN

Til Fairfax Media har Kathy Abbass, direktør for Rhode Island Marine Archaeology Project, forklaret, at man mener at vide, hvilken vragrest der er tale om.

»Det er spændende, at vi nu er så tæt på. Dette er et fartøj, der har stor betydning for folk over hele verden,« siger hun.

Det historiske skib blev købt af den britiske flåde tilbage i 1768 for at udføre en forskningsopgave i Stillehavet og efterfølgende undersøge det mystiske kontinent mod syd, der senere fik navnet Australien.

James Cook stævnede ud på skibet fra Plymouth i august 1768, og først lidt mere end et år senere - i september 1769 - ankom han til New Zealand.

I april 1770 blev Endeavour det første skib til at nå den australske østkyst, da James Cook trådte i land det sted, der nu kendes som Botany Bay.

Året efter nåede skibet tilbage til England, hvorefter det blev solgt og fik et nyt navn: Lord Sandwich 2. Det blev hyret til at transportere britiske soldater under den amerikanske uafhængighedskrig, hvor den i 1778 menes at være blevet sænket bevidst ud for Rhode Island for at blive en del af en blokade mod andre skibe.

Det er endnu uvist, hvor meget af skibet der kan være tilbage, eftersom Endeavour hovedsageligt var bygget af træ og har ligget under vand i mere end 200 år.

Arkæologerne fra ANMM og RIMAP forventes at offentliggøre flere detaljer om det mulige fund senere på ugen.