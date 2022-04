»Det her det er jo nærmest plottet til en roman. Det er nærmest en film, jo.«

Peter C. Kjærgaard er i dag professor i evolutionshistorie og museumsdirektør på Statens Naturhistoriske Museum – men tilbage i 2009 og nogle år frem var han lektor på University of Cambridge, hvor der den seneste tid har udspillet sig et drama, der heldigvis er endt med en lykkelig slutning.

Efter at have været sporløst forsvundet i 21 år er to næsten 200 år gamle notesbøger fra selveste Charles Darwin dukket op igen på universitetets bibliotek.

»Jeg kan huske, at vi have adgang til al materiale fra Darwin, men lige de to bøger måtte vi ikke se. De sagde på biblioteket, at de ikke var tilgængelige. Det var nok for pinligt at sige, at de var forsvundet,« siger Peter C. Kjærgaard, der forklarer, at det undrede ham meget dengang, at man ikke måtte se lige de to bøger med noter.

Bøgerne lå i den oprindelige blå æske, men var pakket ind i plastikfolie. Foliet var viklet omkring fem dage, før de blev sat på bibliotekets gulv. Foto: STUART ROBERTS Vis mere Bøgerne lå i den oprindelige blå æske, men var pakket ind i plastikfolie. Foliet var viklet omkring fem dage, før de blev sat på bibliotekets gulv. Foto: STUART ROBERTS

Det var først for cirka halvandet år siden, han fandt ud af, hvad den ægte forklaring var. Her måtte universitetet nemlig gå til bekendelse og lave en politianmeldelse.

Det viste sig, at de to små læderindbundne notesbøger, der indeholder en berømt skitse kaldet »livets træ«, havde været væk siden 2001.

Efter at have ledt efter dem i næsten to årtier blandt de over 10 millioner bøger på det store bibliotek, måtte man konstatere, at de var blevet stjålet.

Noterne er skrevet i skrevet i 1837 og 1838, efter Darwin kom hjem efter en rejse på fem år rundt i verden.

Sådan ser bøgeren ud. Foto: STUART ROBERTS Vis mere Sådan ser bøgeren ud. Foto: STUART ROBERTS

De er ifølge Peter C. Kjærgaard begyndelsen på en af de vigtigste videnskabelige opdagelser, der nogensinde er gjort. Nemlig evolutionsteorien.

»Han laver første tegning af livets træ med teksten: 'Jeg forestiller mig, det er noget i den her retning.' Det er et symbol på en skelsættende tanke, der endte med at forklare grunnlaget for al liv på jorden,« forklarer Peter C. Kjærgaard med begejstring i stemmen.

Sagen har siden anmeldelsen af tyveriet været uopklaret. Indtil nu.

For tirsdag stod der pludselig en skrigpink gavepose foran bibliotekar Jessica Gardners kontor, og hun rystede over hele kroppen, da det gik op for hende, hvad det var, der lå i den. Det har hun fortalt til BBC.

Her kan tegningen af livets træ ses. Foto: STUART ROBERTS Vis mere Her kan tegningen af livets træ ses. Foto: STUART ROBERTS

I den lå den blå æske, som notesbøgerne oprindeligt blev opbevaret i. Der lå også en brun kuvert med en printet besked:

»Til bibliotekaren: Glædelig påske, X,« stod der.

Senere har man kunne konstatere, at det med sikkerhed ikke er en kopi, og at bøgerne er intakte.

Som Jessica Gardner, så er Peter C. Kjærgaard også enormt begejstret for, at de er blevet leveret tilbage.

Direktør på Statens Naturhistoriske Museum Peter C. Kjærgaard. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen Vis mere Direktør på Statens Naturhistoriske Museum Peter C. Kjærgaard. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen

»Nu skal jeg endelig se dem i virkeligheden - – det er stort og det er en lettelse,« siger han og trækker vejret ind i et lille forløsende suk.

Politiet er fortsat på bar bund, men Peter C. Kjærgaard er ret sikker på, at det er en, der kender biblioteket godt, som står bag tyveriet.

»For at kunne udføre det på en måde, hvor ingen opdager noget - – både at tage dem og måske endnu mere at levere dem tilbage – så skal man for eksempel vide, hvor overvågningen er, og hvor biblotikarens kontor er.«