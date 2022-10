Lyt til artiklen

Ved Det Kommunistiske Partis kongres blev Kinas tidligere præsident, Hu Jintao, lørdag eskorteret ud fra afslutningsceremonien.

Ifølge journalister fra nyhedsbureauet AFP, som var til stede under ceremonien, var årsagen, at han havde det dårligt.

De beretter, at 79-årige Hu virkede skrøbelig, og at han virkede tilbageholdende med at forlade mødet, hvor han sad ved siden af ​​præsident Xi Jinping.

Ifølge AFP-journalisterne havde Hu Jintao en kort ordveksling med Xi Jinping og premierminister Li Keqiang, efter at kongresansatte havde talt med ham. Herefter førte en ansat, som holdt Hus arm, den tidligere præsident ud.

Flere udenlandske medier, herunder BBC og The Guardian, har spekuleret i, hvorfor Jintao, tilsyneladende mod sin vilje, forlod mødet.

»Hu Jintao insisterede på at deltage under lukningen, på trods af, at han har måttet bruge tid på at komme sig på det seneste. Han skal have haft et hvil, og det siges, at han nu har det bedre,« lyder det i en meddelelse fra Kinas statsdrevne nyhedsbureau Xinhua.

Hu Jintao var præsident i Kina fra 2003 til 2013.

Det Kommunistiske Parti, der har regeret i Kina siden 1949, holder kongres hvert femte år.

Omkring 2.300 delegerede deltager i årets kongres.