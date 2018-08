Donald Trump langer kraftigt ud efter Michael Cohen efter hans tidligere advokats indrømmelser i retten. Udtalelser, som også bringer præsidenten i fedtefadet.

'Det bedste forsvar er et angreb,' lyder en gammel talemåde, og meget tyder på, at den amerikanske præsident endnu engang har valgt netop den taktik, når det gælder om at redde sig ud noget, som umiddelbart ligner en gigantisk krise for Trump.

Tirsdag aften gik amerikanske medier i selvsving over to chokerende nyheder, som kom stort set samtidig.

Først erklærede præsidentens tidligere advokat sig skyldig i en sag, som også belaster Trump:

Michael Cohen indrømmede under ed, at han blandt andet havde forbrudt sig mod reglerne om finansiering af valgkampagner. Han erkendte også, at han havde betalt to kvinder før præsidentvalget - 'på anvisning fra' Donald Trump - for at få kvinderne til at holde mund med deres seksuelle forhold til præsidenten.

Cohens forsvarer sagde sågar, at præsidentens tidligere advokat er villig til at afgive et vidneudsagn, der knytter Trump til russernes indblanding i i præsidentvalget.

Derefter blev Trumps tidligere kampagnechef, Paul Manafort, kendt skyldig i skattesvig.

Især Cohens indrømmelser giver problemer for Trump, og præsidenten gik da også straks ud og nægtede at have gjort noget ulovligt. Samtidig kom han med et frontalangreb mod sin tidligere advokat og advarede alle, der havde brug for juridisk bistand, om at gå langt uden om Cohen.

'Hvis nogen er på udkig efter en god advokat, vil jeg kraftigt anbefale dig, at du ikke tager imod hjælp fra Michael Cohen,' lød det fra Trump på hans yndlingsmedie Twitter onsdag.



If anyone is looking for a good lawyer, I would strongly suggest that you don’t retain the services of Michael Cohen! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Trump har tidligere nægtet, at han har haft seksuelle forhold til pornoskuespiller Stormy Daniels og Playboymodellen Karen McDougal. Han har også pure afvist, at han har forsøgt at købe deres tavshed.

Efter Cohens vidneudsagn forklarer præsidenten nu, at de penge, der blev brugt, var hans egne og ikke kampagnemidler, og at transaktionen derfor ikke var ulovlig.

Michael Cohen plead guilty to two counts of campaign finance violations that are not a crime. President Obama had a big campaign finance violation and it was easily settled! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 22, 2018

Dernæst konkluderede han med slet skjult sarkasme, at det eneste, han havde gjort forkert, var at vinde valget.

The only thing that I have done wrong is to win an election that was expected to be won by Crooked Hillary Clinton and the Democrats. The problem is, they forgot to campaign in numerous states! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

Hvor Trump udviser sympati og medfølelse med Manafort, som han mener, er blevet uretfærdigt dømt, kategoriserer han på Ttwitter gang på gang sagen om Michael Cohen som en heksejagt på ham selv.

NO COLLUSION - RIGGED WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 23, 2018

Kilder: Reuters, New York Times, NBCNews, USAToday