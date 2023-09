I en måned har Urfan Sharif og hans kæreste været på flugt fra britisk politi.

De forlod Storbritannien over hals og hoved midt i august, men nu er den intense menneskejagt er slut.

Parret gik nemlig onsdag ombord på et fly på vej tilbage til England, og for kort tid siden landede de i Gatwick, skriver flere britiske medier - blandt dem BBC.

Det hele begyndte 10. august, da den 10-årige Sara Sharif blev fundet død i sit hjem i Woking i England.

Politiet betegnede hendes død som mistænkelig og mente, at der var tale om et drab.

Det var Saras egen far, der ringede og anmeldte dødsfaldet.

På det tidspunkt befandt han, partneren Beinash Batool og Saras onkel Faisal Shahzad Malik sig alle tusindvis af kilometer væk, i Pakistan.

Det viste sig, at familien - kort før Sara blev fundet - havde forladt Storbritannien på enkeltbilletter.

Med sig havde parret deres deres tilsammen fem børn med på flugten.

Tirsdag kom det frem, at myndighederne havde lokaliseret børnene hos deres bedstefar i byen Jhelum.

På det tidspunkt var der ingen oplysninger om, hvor de voksne befandt sig.

Onsdag aften skrev britiske medier så, at faderen og hans samlever var blevet set gå ombord på et fly tilbage til Storbritannien. Blandt dem både Sky News og The Sun.

En domstol har besluttet, at børnene skal flyttes fra bedstefaderen og til et børnehjem. Det sker for at sikre, at de har det godt, forlyder det.

Ved 21-tiden onsdag aften satte Urfan Sharif og Beinash Batool så atter fødderne på britisk jord igen.

De blev straks anholdt af politiet og mistænkt for mordet på Sara.

En slægtning i Pakistan har udtalt, at Sara døde i et uheldigt fald i hjemmet, og at resten af familien flygtede i panik.

Britisk politi har dog fundet »flere og omfattende skader« på pigens krop, som hun sandsynligvis har fået over en længere periode.