Gasprisen stiger fortsat og har senest nået et rekordhøjt niveau.

På bare en uge er prisen nemlig presset så meget opad, at det nu koster over 2200 kroner per megawatt-time.

»Det er en meget, meget vild udvikling, der er på gasmarkedet,« fortalte Jens Nærvig Pedersen, som er chefanalytiker med fokus på råvarer ved Danske Bank, tidligere på ugen.

Og udviklingen er efterhånden så vild, at udenlandske medier har taget alternative midler i brug for at give en håndsrækning til de mange borgere.

For dagens forside på Daily Mail er nemlig plastret til med en noget anderledes annonce. Der er ikke bare tale om muligheden for en ny bil eller en ferie, men snarere muligheden for at tænde for varmen og køleskabet.

Her lyder det nemlig, at en Daily Mail-læser kan vinde et års forbrug af gas- og el.

Herhjemme har 419.000 borgere fået en håndsrækning i form af en varmecheck på 6.000 kroner.

Dog er det ikke sket helt efter bogen.

B.T. har blandt andet kunne afdække, hvordan en gruppe danskere er blevet udelukket fra varmechecken.

Desuden har B.T. beskrevet, at beboere på et botilbud, der ikke var berettiget til checken, har modtaget pengene og brugt dem på stoffer, ligesom en række studerende på et kollegie har fået en varmecheck ved en fejl.