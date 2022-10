Lyt til artiklen

Hundredevis af folk var onsdag samlet på den indonesiske ø Bali for at mindes de 202 dræbte i angrebene på Bali i 2002.

Her blev grafiske optagelser af bombeattentaterne afspillet ved en ceremoni, hvor man markerede 20-års dagen for angrebet.

Men det faldt ikke i god jord, skriver BBC.

Videoen markerede nemlig den første bombe, der detonerede.

Det omfattede optagelser af fortumlede og sårede mennesker, der flygtede. Der var også lyde af folk, der råber og et klip fra terrorangrebene 11. september 2001 i New York.

Et af ofrenes pårørende kaldet det »sygt«, at optagelserne blev sendt. Han var chokeret over beslutningen om at vise et sådant »blodbad.«

Også den australske regering var »dybt skuffet.«

Det er endnu uvist, hvem der har lavet videoen.

Den livstidsdømte Ali Imron, der regnes som en af hovedarkitekterne bag bombeangrebet på Bali i 2002, taler med pressen forud for 20-årsdagen for angrebet. Bay Ismoyo/Ritzau Scanpix Vis mere Den livstidsdømte Ali Imron, der regnes som en af hovedarkitekterne bag bombeangrebet på Bali i 2002, taler med pressen forud for 20-årsdagen for angrebet. Bay Ismoyo/Ritzau Scanpix

Det var den islamistiske gruppe Jemaah Islamiyah – med tilknytning til al-Qaeda – der udførte det dødelige bombeangreb på Bali tilbage i 2002.

Angrebet, der af myndighederne blev kategoriseret som terror, er det mest dødelige i Indonesiens historie.

Cirka 300 danskere befandt sig på ferieøen, da angrebet skete. Tre af disse - tre unge kvinder - mistede livet.

Den sidste overlevende gerningsmand, Ali Imron, blev idømt livstidsfængsel for sin medvirken i bombeangrebet, der fandt sted på en natklub og en bar.

»Jeg vil fortryde det, indtil jeg dør,« har han tidligere udtalt til AFP.

Angrebet omfattede tre bomber: En i rygsækken på en selvmordsbomber på baren Paddy's Bar, en bilbombe foran natklubben Sari Club - begge i turistområdet Kuta - og en mindre bombe uden for det amerikanske konsulat i byen Denpasar.