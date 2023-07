Det ligner allermest noget fra en sketch med et stramt budget.

Men internettet kogte over, da de lækkede billeder af Wagner-chef Jevgenij Prigozjin, forklædt med falsk hår og løst skæg i forskellige uniformer så dagens lys torsdag.

Det russiske politi hævder, at billederne stammer fra ransagningen af ​​hans overdådige palæ.

Mens billederne angiveligt blev lækket for at ydmyge lejesoldaternes leder, har der været spekulationer om, at de kan være pillet ved eller forfalsket.

Men billederne er højst sandsynligt ægte, konkluderer den anerkendte avis The Guardian, efter at have foretaget en analyse af dem.

Detaljerne afgør det

De siger, at detaljer såsom rynker og bumser i Prigozjin ansigt ser ud til at være konsistente på tværs af alle billederne.

Ifølge dem er billederne formentlig fotografier af en digital skærm, såsom en smartphone, på grund af den synlige pixelering.

Nogle af lækkede billeder, der angiveligt er taget inde i villaen, viser et skab fyldt med parykker i forskellige farver og frisurer.

Avisen skriver, at den mørkeblonde paryk, der ses på et af billederne, ser ud til at matche en af ​​parykkerne i skabet i Prigozjins villa.

Den dårlige belysning og de inkonsekvente selfie-vinkler tyder på, at de kan være autentiske, selvom det er svært at være 100 % sikker, skriver avisen.

Fyldt med mærkværdige ting

Paladset i St. Petersborg blev onsdag ransaget af russiske sikkerhedsstyrker, som ifølge avisen Izvestija gjorde nogle mildest talt opsigtsvækkende fund.

Prigozjin blev for nylig tvunget til at forlade hjemmet, efter han indledte og kort efter afbrød det, der er blevet kaldt et kupforsøg mod præsident Vladimir Putin.

Hjemmet husede blandt andet en udstoppet alligator, som – alt taget i betragtning – var i den mildere ende af særhedsskalaen.

Blandt andet fandt de russiske sikkerhedsstyrker efter sigende et hav af våben samt ammunition, guldbarrer og et skab fyldt med parykker i militærmandens hjem.

I hjemmet var også falske pas og store mængder kontanter i forskellige valutaer samt en militæruniform udsmykket med flere medaljer.

Wagner-chefen er ikke blevet set offentligt siden sidste uges mislykkede mytteri.