Normalt plejer man ikke at kunne holde sine børn skjulte. Især ikke når man er kendt af offentligheden.

Ikke desto mindre er det, hvad den britiske premierminister Boris Johnson har formået.

Men nu går den altså ikke længere. I tv-programmet NBC's Today tog journalisten bladet fra munden og spurgte Boris Johnson, hvor mange børn han egentlig har. Det skriver The Mirror.

»Har du seks børn?,« spurgte journalisten, hvortil Johnson svarede »Ja,« og tilføjede:

»Det er fantastisk. Det er et stort arbejde, men det er fantastisk. Jeg skifter en masse bleer, men jeg elsker det.«

Dermed er det altså bekræftet, at Johnson ikke har et eller flere ukendte antal børn, som der ellers har været spekulationer om.

Lara, Milo, Cassia og Theodore har han med ekskonen Marina Wheeler. Stephanie har han efter en affære i 2009. Wilfred har han med sin nuværende kone Carrie, som han også har et syvende barn på vej med.

Tidligere har Boris Johnson og hans allierede omhyggeligt undgået at fortælle, hvor mange børn han har. Før valget i 2019 udtalte han blandt andet:

Boris Johnson med sin kone Carrie. Foto: NEIL HALL/POOL Vis mere Boris Johnson med sin kone Carrie. Foto: NEIL HALL/POOL

»Jeg elsker mine børn meget, men de er ikke en del af det her valg, og jeg vil derfor ikke kommentere på det.«

Boris Johnson er kun den fjerde britiske premierminister i løbet af 170 år, der bliver forælder i løbet af embedsperioden.

En anden konservativ regeringsleder, David Cameron, blev far til datteren Florence, mens han var premierminister i 2010.

Inden da havde Tony Blair fra Labour-partiet og hans kone, Cherie, fået deres fjerde barn, Leo, i 2000. På det tidspunkt havde Blair været ved magten i Storbritannien i tre år.

Inden Blair skal man langt tilbage i tiden for at støde på den seneste britiske regeringsleder, der fik børn i løbet af embedsperioden. Det var John Russel, der blev far til en dreng i 1852.