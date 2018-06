I midten af maj blev Melania Trump, indlagt på hospitalet med nyreproblemer, og siden har mange spekuleret i, hvor slemt det stod til med USA's førstedame.

I godt og vel et måned har rygterne svirret om Melania Trumps tilstand, efter hun den 14. maj lod sig indlægge på et hospital for at blive behandlet for et nyreproblem.

Og selv om Melania Trump den 30. maj i et tweet understregede, at hun nu var tilbage i Det Hvide Hus og i øvrigt havde det godt, så er det ikke blevet meldt præcist ud, hvad behandlingen og problemet bestod af.

Fredag afslørede Donald Trump imidlertid, at Melania Trump havde været igennem en »stor operation«, da han deltog i et G7 møde i den canadiske by Quebec.

Her fortalte han ifølge flere internationale medier, heriblandt News.com.au, at førstedamen »har det godt«.

»Hun ville med, men hun må ikke flyve i en måned, har lægerne sagt. Hun har været igennem en stor operation, der varede tæt på fire timer,« lød det fra den amerikanske præsident.

Dermed står det stadig uklart, hvad Melania Trump egentlig har fejlet, og hvad der har holdt hende fra at deltage ved officielle arrangementer indtil den 6. juni, hvor hun optrådte ved et arrangement i Det Hvide Hus for familier, hvis slægtninge døde i militær tjeneste