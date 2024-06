Emmanuel Macron og hans parti, Renaissance, står til at få et rigtig skidt EU-valg.

Og det har fået præsidenten til at udskrive valg.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Han opløser parlamentet og ønsker parlamentsvalg 30. juni.

I den franske exit poll, der blev udgivet klokken 20, står det franske højrefløjsparti National Samling til at få mere end 31 procent af stemmerne.

Det er dobbelt så meget som præsidentens parti, der kun står til at få 15 procent.

National Samling var da heller ikke sen til at reagere på resultatet.

»Vi anmoder om, at han (Emmanuel Macron, red.) tager bestik af den nye politiske situation og går tilbage til det franske folk og organiserer et nyt parlamentsvalg,« sagde Jordan Bardella, partileder for RN, som altså nu får sin vilje.

Opdateres...