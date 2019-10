Spanien vil lave De Faldnes Dal, hvorfra Francos grav skal flyttes, om til mindested for fascismens ofre.

Den spanske general Francisco Francos jordiske rester skal flyttes under private rammer torsdag 24. oktober.

Det oplyser den spanske regering i en udtalelse på Twitter.

- Både opgravningen og begravelsen kommer til at ske privat under overværelse af Francos familie, lyder det.

Spaniens højesteret afgjorde i september, at Francos grav kan flyttes. Der var fuld enighed om afgørelsen blandt de seks dommere. Francos familie har modsat sig, at den tidligere fascistiske leders grav bliver flyttet.

Oprindeligt skulle graven være flyttet 10. juni, men Francos familie appellerede flytningen til højesteret.

I september afviste Spaniens højesteret ønsket fra generalens pårørende.

Franco har siden 1975 ligget begravet i et mausoleum uden for Madrid, der er en del af et større mindekompleks, som hedder De Faldnes Dal. På stedet ligger anslået 34.000 ofre for Den Spanske Borgerkrig.

Mindestedet blev i sin tid bygget af fanger, der var modstandere af Franco. Det blev bygget mellem 1940 og 1959.

Den spanske regering vil lave området om til et mindested for fascismens ofre, og derfor mener mange, at det er forkert, at Franco også ligger der.

Sagen om flytningen af gravstedet har ifølge nyhedsbureauet Reuters splittet den spanske befolkning, som har forskellige holdninger til Franco.

Francos grav vil blive flyttet til Mingorrubio El Pardo-kirkegården nord for Madrid. Her er Francos kone, Carmen Polo, begravet i et mausoleum.

/ritzau/dpa