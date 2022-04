Et betydeligt rundere ansigt med hængende mundvige og den usikre gang.

Spekulationerne om Vladimir Putins helbred har i løbet af den seneste måned taget fart og ifølge en rapport fra Proekt, som er en sammenslutning af graverjournalister, har Ruslands præsident Vladimir Putin 'besøgt kræftlæger 35 gange'.

Men nu har Putins nærmeste talsperson og højre hånd været ude og kommentere på de virale rygter om, at Putin skulle være døden nær.

Talspersonen Dmitrij Peskov har ifølge den tidligere chefredaktør på den russiske radiokanal Ekho Moscow, Alexej Venediktov manet rygterne til jorden. Det skriver flere russiske medier.

Forstår jeg det rigtigt, at Vladimir Putin ikke har kræft?

»Det er rigtigt,« svarede præsidentens talsmand og herefter kaldte alt i rapporten for fiktion og løgn.

Ifølge rapporten fra Proekt skulle Putin lide af skjoldbruskkirtelkræft. Det skriver The Telegraph.

Proekt oplyser, at den Moskva-baserede læge Jevginij Selivanov – som netop er specialist i behandling af skjoldbruskkirtelkræft – skulle være rejst med Putin til præsidentens residens i byen Sotji adskillige gange.

»Vi kan bekræfte, at den russiske leder under sin nuværende mandatperiode ikke er ved godt helbred,« udtalte Proekts chefredaktør Roman Badanin til Moscow Times i forbindelse med rapporten.

Præsidenten for Hviderusland, Alexander Lukasjenko, forklarede i marts, at Putin var mere frisk end nogensinde før. Ifølge ham er alle rapporter om Putins påståede sundhedsproblemer rygter, og et forsøg fra vestlige lande til at underminere Putins troværdighed.