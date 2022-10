Lyt til artiklen

En robot, der sank for otte år siden, er kommet i søgelyset.

For i Rusland antyder man, at netop denne robot – som man påstår skal have Nato-tilknytning – kan have stået bag lækagerne på gasrørledningerne i Østersøen.

Det skriver svenske Expressen og norske Børsen.

Flere lande er i øjeblikket i gang med at undersøge lækagerne på Nord Stream 1 og Nord Stream 2, der opstod i internationalt farvand nær Bornholm.

En talsmand for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, har delt en række billeder af robotten på sin Telegram-kanal. Foto: Telegram Vis mere En talsmand for det russiske udenrigsministerium, Maria Zakharova, har delt en række billeder af robotten på sin Telegram-kanal. Foto: Telegram

En række myndigheder har udtalt, at der kan være tale om bevidst sabotage, men endnu er ingen bagmand blevet udpeget.

Nu retter Rusland en finger mod robotten.

Billeder af den blev onsdag fremvist på russisk stats-tv, mens Sergej Kuprijanov, der er pressesekretær i den russiske gasgigant Gazprom, tonede frem med ordene:

»Den 6. november 2015, under visuelle inspektioner af Nord Stream 1-rørledningen, blev en af Natos mineryddere, SeaFox, fundet.«

Videre hævdede han, at robotten sank under en Nato-øvelse, og at den bar sprængladninger, da den gik ned.

Men ifølge Expressen er der dog et problem med de påstande.

For robotten er ikke tilknyttet Nato. Den er svensk, lyder det.

Derudover oplyser mediet, at det svenske forsvarsdepartement tilbage i 2015 udgav en pressemeddelelse om robotten, der var sunket under en militærøvelse året forinden.

Robotten – der er et fjernstyret fartøj af typen SeaFox, som bruges til at rydde miner – sank, da det mistede et kabel under en øvelse. Året efter oplyste forsvarsdepartementet, at den var blevet fundet ved gasrørledningen.

Ifølge Expressen er 'billeder af undervandsfartøjet ved siden af ​​gasrørledningen på bunden af ​​Østersøen det nye våben i Ruslands propagandakrig mod Vesten', og til norske Børsen forklarer Jørn Holm-Hansen, der er Rusland-ekspert, at Rusland forsøger at bruge robotten til at antyde, at Nato kan have stået bag:

»De vil så tvivl om det vestlige narrativ,« forklarer han og tilføjer:

»De er opsatte på at fremstille det, som om Rusland ikke kunne have stået bag nogen sabotageaktion mod rørledningerne, men i stedet at de er ofrene. Det handler om deres gas.«