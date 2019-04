Kørselstjenesten Uber er velkommen tilbage i Norge, så længe de følger norske regler, siger regeringen.

Efter mange konflikter med den etablerede taxabranche valgte kørselstjenesten Uber i 2017 at trække sig delvist ud af Norge.

Men nu har den norske regering foreslået store ændringer i reglerne for taxabranchen, og dermed er der åbnet for, at Uber kan gøre comeback i Norge.

Det skriver det norske erhvervsmedie Dagens Næringsliv.

- Vi ønsker større konkurrence for at give passagerer en fleksibel taxaservice.

- Det er specielt vigtigt i en tid, hvor taxaindustriens omsætning er faldende, og nye bildelingstjenester bliver stadigt mere populære, siger den norske transportminister, Jon Georg Dale, i en pressemeddelelse.

Transportministeren siger, at Uber og andre taxaselskaber er velkommen tilbage i Norge, så længe de følger norske love og regler.

Han påpeger desuden, at det vil blive nødvendigt at registrere selskabet som et norsk selskab.

Talsperson for Uber Daniel Byrne siger til Dagens Næringsliv, at selskabet følger udviklingen i Norge tæt.

- Vi ser positivt på ethvert forslag, der anerkender potentialet i ny teknologi, der fremmer mobiliteten.

- Vi ser frem til at nærstudere regeringens forslag og vil fortsat være til rådighed for de norske myndigheder, hvis de vil diskutere input, siger Daniel Byrne.

Det er ikke kendt, hvorvidt Uber ønsker at rette ind efter de norske regler og på den måde komme tilbage til Norge.

Kørselstjenesten Uber kørte i Danmark fra 2014 til 18. april 2017. Tjenesten lukkede, efter at en ny taxalov blev indført.

Uber fik kritik fra den etablerede taxabranche for at dumpe priserne og ikke leve op til lovkrav.

I januar 2018 blev fire tidligere Uber-chauffører idømt bøder. Deres domme blev stadfæstet ved Højesteret i september 2018.

Den omstridte kørselstjeneste kører fortsat videre mange steder. Uber findes i dag i over 70 lande og 600 byer ifølge selskabets hjemmeside.

/ritzau/